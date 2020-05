Mettler-Toledo Produktinspektion: Virtual Trade Show vom 1. bis 5. Juni 2020

20. Mai 2020 – Mettler-Toledo, einer der weltweit marktführenden Anbieter von Produktinspektionstechnologie, lädt ein zur Virtual Trade Show vom 1. bis 5. Juni 2020. Besucher können sich vom Schreibtisch aus in virtuellen Show Rooms, On-demand-Webinaren, Live-Präsentationen sowie Q & A Sessions einen umfassenden Überblick zu den neuesten Innovationen von Mettler-Toledo Produktinspektion verschaffen.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.mt.com/pi-vfair möglich.

Auf der Virtual Trade Show zeigt Mettler-Toledo, wie Lebensmittel- und Pharmaunternehmen mit Mettler-Toledo Produktinspektion im Industrie 4.0-Zeitalter die Sicherheit, Produktivität und Qualität ihrer Prozesse optimieren und sich dadurch einen Wettbewerbsvorsprung sichern können. Neil Giles, Marketing Communications Manager der Mettler-Toledo Product Inspection Division: “Die Situation lässt es leider momentan nicht zu, unsere Neuheiten live zu präsentieren. Mit der Virtual Trade Show möchten wir deshalb alle Kunden und Interessenten zu einem Messebesuch via Internet einladen. Wir haben dazu auf unserer virtuellen Ausstellungsfläche elf nach Themen gegliederte Ausstellungszonen eingerichtet. Wir informieren dort ausführlich über unsere neuesten Produkte in den Bereichen Röntgeninspektion, Metallsuchtechnik, Kontrollwägen, visuelle Inspektion, Track & Trace sowie Datenmanagement. Darüber hinaus erwarten unsere Besucher zahlreiche Webinare sowie Live Sessions mit Vorträgen externer Branchenexperten und Mettler-Toledo Produktexperten in unserem Auditorium. Ein besonderes Augenmerk widmen wir dabei insbesondere den Themenfeldern Blockchain, Smart Factory und Industrie 4.0.”

Anmeldungen zur Mettler-Toledo Virtual Trade Show sind ab sofort unter www.mt.com/pi-vfair möglich.

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Die METTLER TOLEDO Division Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Die Division umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/pi

