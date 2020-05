Ein historischer Fantasyroman mit Schauplätzen in Erfurt und Thüringen

“RunaMania – Zeitsprung im Dom” von Wolfram Treydte ist ein historischer Fantasyroman mit Schauplätzen in Erfurt und Thüringen.

Der Wahlerfurter Wolfram Treydte war schon immer von der Altstadt Erfurts fasziniert. Vor allem der Dom hatte es dem Autor angetan und so begann er 2015 mit der Arbeit an seinem in Erfurt und Thüringen spielenden Roman “RunaMania – Zeitsprung im Dom”. Dem Schreiben an diesem Werk lag eine gründliche Recherche zugrunde. So besuchte er gemeinsam mit seiner Frau Katrin zahlreiche Orte in Thüringen und befasste sich ausgiebig mit der Geschichte Erfurts und Thüringens. Ihm war es wichtig, dass dem Buch historische Ereignisse zugrunde liegen und es mehr als nur Fiktion ist. Dadurch bekommt der Leser nicht nur eine spannende Geschichte, sondern er hat durch “RunaMania – Zeitsprung im Dom” die Möglichkeit die historischen Ereignisse auf eine neue Weise zu entdecken.

Die Handlung des Romans kreist auch um das Jahr 1525, in dem die mächtige Herrscherin Runa, die über okkultische Kräfte verfügt, mit denen sie über Jahrhunderte hinweg die Gedanken und Gefühle der Menschen beeinflussen kann. So zwingt sie den Protagonisten Simon, Maria, eine Dozentin für Mathematik an der Uni Erfurt, mittels einer Zeitreise im Erfurter Dom in das Jahr 1525 zu entführen. Es folgt eine spannende Geschichte mit unerwarteten Wendungen, die durch die verschiedenen touristisch bekannten Schauplätze in Erfurt und Thüringen untermalt werden. “RunaMania – Zeitsprung im Dom” wird aus unterschiedlichen Perspektiven und auf mehreren Zeitebenen – der jetzigen Zeit und dem mittelalterlichen Erfurt von 1525 – erzählt.

Wolfram Treydte schrieb diesen Roman mit der Intention eine packende Geschichte zu erzählen, die mit der heutigen Realität verknüpft ist und nachvollziehbar bleibt.

Weitere Informationen zu Wolfram Treydtes “RunaMania – Zeitsprung im Dom” finden Sie auf unserer Homepage:

https://www.runamania.de/. Den Roman können Sie überall im Buchhandel bestellen und er ist auch als E-Book auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Die Firma Fokus mental Blickwinkelcoaching, die ich mit meinem Mann betreibe, schließt nicht nur all die Erfahrungen, aus unzähligen Coachings und Seminaren der letzten fast 18 Jahre mit ein, sondern geht mit erweiterten Angeboten weit darüber hinaus. Nur so kann ich für Sie die optimale Lösung für Ihr spezielles Thema erarbeiten.

Kontakt

fokus mental Katrin und Wolfram Treydte GbR

Wolfram Treydte

Vollbrachtstraße 17

99086 Erfurt

0361 73 18 74 68

w.treydte@runamania.de

https://www.runamania.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.