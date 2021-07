Michael Reuter ist neuer CEO der Ledlenser-Gruppe

Mit neuer Geschäftsführung wollen die Lichtexperten aus Solingen ihre Premium-Positionierung vorantreiben

Solingen, im Juli 2021 – Zum 1. Juli 2021 hat ein Wechsel in der Geschäftsführung der Ledlenser GmbH & Co. KG stattgefunden: Michael Reuter hat die Rolle des CEO von Thomas Willing übernommen. Reuter will die Marke Ledlenser in den kommenden Jahren weiter ausbauen und die Positionierung im Premiumsegment schärfen. Willing verbleibt bis Ende Oktober in der Geschäftsführung, um Michael Reuter in der Einarbeitungsphase zu unterstützen und einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Anschließend wird er verschiedene Projekte, insbesondere mit den Schwerpunkten Asien/China und Supply Chain begleiten.

„Mein Ziel ist es, Ledlenser global als klare Nummer 1 für transportables LED-Licht im Premiummarkt zu etablieren“, sagt der neue CEO der Ledlenser-Gruppe, Michael Reuter. Er bringt Berufserfahrung von Premium-Marken wie Alpina Farben, Weber Stephen Grills und Zwiesel Kristallglas mit, wo er zuletzt als Vorstand für die Bereiche Marketing und Vertrieb verantwortlich zeichnete.

„Wir freuen uns sehr, Michael Reuter für diese Position gewonnen zu haben“, erklärt Dr. Philipp Schülin seitens der Gesellschafter. „Ledlenser wird von seiner gewachsenen Expertise in der Vermarktung hochwertiger Konsumgüter im hohen Maße profitieren. Wir danken zugleich Thomas Willing für seinen engagierten Einsatz in der Geschäftsführung und freuen uns sehr, dass er dem Unternehmen auch künftig zur Verfügung steht.“

Ledlenser hat seinen Hauptsitz in Solingen, wo auch alle neuen Produkte konzipiert und entwickelt werden. Gefertigt werden sie am firmeneigenen Standort im chinesischen Yangjiang. Im Jahr 2000 entwickelte Ledlenser erstmals eine Taschenlampe mit einer LED statt einer Glühbirne – damals eine absolute Neuheit. Eine weitere Innovation ist das patentierte Fokussiersystem Advanced Focus System, das als Meilenstein in der Firmengeschichte gilt. Dank hochwertiger Materialien und sorgfältiger Verarbeitung sind die Lampen von Ledlenser äußerst robust und langlebig.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an.Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

