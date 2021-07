Als Leistungssportler mit mehr mentaler Stärke zum Sieg

Siddha Sport: Mehr Leistungsfähigkeit, Ausdauer, Kraft und mentale Stärke

Im Sport geht es um höher, schneller und weiter. Leistungen sollen immer abrufbar sein, am besten auf Spitzenniveau. Um das erreichen zu können, gilt es Vieles zu berücksichtigen.

Der Mensch ist keine Maschine, sondern ein komplexes Wesen mit einem Körper, Psyche und Geist. Um die eigenen Leistungen optimieren zu können, sollten möglichst viele Aspekte mit einbezogen werden. Das Programm Siddha Sport vereinigt das Beste aus mehreren Kulturkreisen und geht weit über eine reine Leistungssteigerung hinaus.

Was ist das Siddha Sport Programm?

Das Siddha Sport Programm ist ein mehrstufiges System. Es kombiniert bewährte Trainingselemente westlicher Eliteeinheiten, fernöstlicher Kampfsportübungen, mentales Training, energetischer Aktivierungen, Programmierungen von indischen Siddha Yoga Meistern und Sportcoaching.

Welchen Nutzen hat Siddha Sport?

Durch das Programm werden alle wichtigen Aspekte von Körper, Psyche und Geist aufeinander abgestimmt.

Der Nutzen ist für Phasen des Trainings und Wettkampfs.

Der Sportler stärkt seinen Körper ganzheitlich. Das führt zu einer gesteigerten Kraft, mehr Ausdauer und erhöhter Leistungsfähigkeit. Aufgrund der Zunahme an Lebenskraft und innerer Stärke verringert sich die Anfälligkeit für Krankheiten und Verletzungen. Alle Sportler, die am Programm teilgenommen haben, berichten über eine schnellere Heilung im Krankheitsfall.

Generell wird die Körperökonomie verbessert. Das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit wird erhöht.

In den asiatischen Kampfkünsten wird die Lebensenergie Prana oder Chi gebündelt. Durch die Siddha Inner Power Übungen entwickelt der Sportler eine Intensivierung und Verstärkung der Kraft in den Schlag, Schuss oder Kopfball.

Durch die Aktivierungen verschiedener Energiezentren und spezieller Atemübungen können im Match| Turnier zusätzliche Energiereserven abgerufen werden.

In den Körperübungen werden Techniken zur eigenen Erdung vermittelt. Durch die Ausübung wird das Gleichgewicht der Sportler gefördert. Ein Abwehrspieler kann das Gleichgewicht und die Erdung z.B. abrufen, wenn er den Gegner abblockt.

Die Aktivierungen und Übungen für den körpereigenen Schutz bewirken eine spürbare Erhöhung der körperlichen und mentalen Belastbarkeit. Störungen und Angriffe vom Gegner prallen ab und kommen nicht durch. Auf dieser Basis kann der Sportler körperlich, mental und psychisch besser Einstecken und hat eine erhöhte Stressresilienz.

Basierend auf speziellen Aktivierungen wird eine erhöhte mentale Fokussierung und Konzentration erreicht. Die Fähigkeit, während des gesamten Matches| Turniers im Moment zu bleiben, wird gestärkt. Durch die Aktivierung des Siegergeistes und Minimierung des inneren Kritikers kann das nächste Level der Leistungsfähigkeit erreicht werden.

In der individuellen Einzelarbeit erfolgt eine Befreiung von unbewussten Störfaktoren und das Lösen von Leistungsblockaden. Diese Befreiung (auch von alten) Belastungen kombiniert mit einer Verbesserung der Schlafgewohnheiten reduzieren das Stressempfinden und vertiefen die Schlafzyklen.

Generell werden eine mentale und psychische Stabilität und Zentrierung gefördert.

Die Intuition wird erhöht. Der 6. Sinn zeigt sich bei vielen Menschen als Bauchgefühl, der 7. Sinn als Vorausahnung künftiger Ereignisse, z.B. wohin der Gegner den nächsten Ball platzieren wird.

Ein weiterer Bestandteil des Programms ist die Verlangsamung des Alterungsprozesses, die bessere Zellerneuerung, und das subjektive Wohlbefinden. Dadurch entstehen längere Karrieremöglichkeiten für den Sportler.

Für wen ist das Programm?

Das Siddha Sport Programm wurde für Leistungssportler:innen und ambitionierte Hobbysportler:innen entwickelt, die weit über ihre bisherigen Möglichkeiten und Leistungen hinauswachsen möchten. Unser Grundprogramm richtet sich an alle jene Sportler:innen, die ihren Sport im Wettkampf mit Anderen ausüben und dabei einen hohen Körpereinsatz bringen – unabhängig davon, in welcher Kategorie Sport man sich einreiht.

Für welche Sportarten eignet sich das System im Speziellen?

Athleten und Ausübende der Sportarten Tennis, Fussball, Handball, Volleyball, Kurzstreckenlauf, Marathon, Schwimmen, Radrennen, Triathlon oder ähnliche Sportarten profitieren besonders von diesem Programm. Da einige Trainingsbausteine aus dem asiatischen Kampfsport (Contact und Non-Contact) weiterentwickelt wurden, richtet es sich auch an Kampfsportler. Aber auch eher konzentrationsorientierte Leistungssportler aus Golf oder Curling, sowie Schachspieler oder eSportler können ihr Leistungsvermögen deutlich steigern.

Unser Programm ist für Einzelsportler, Mannschaften und Klubs. Auf Wunsch wird das Angebot auf die jeweiligen Klubs und deren klubinterne Angebote abgestimmt. Trainern, Coaches und Therapeuten können mit einbezogen werden.

Siddha Sport wird weltweit exklusiv von Cordula Mezias und Peter Straub, Hypnosezentrum Schweiz GmbH, angeboten und durchgeführt. Mehr Informationen finden Sie auf der Website und in einem persönlichen Gespräch.

Hypnosezentrum Schweiz GmbH biete Menschen wirkungsvolle Werkzeuge für ihre Persönlichkeitsentwicklung, Zielerreichung oder zur Stärkung der Gesundheit. Dabei arbeiten wir sowohl im 1:1 Setting wie auch in Seminaren. Siddha Sport wird weltweit exklusiv von uns angeboten und durchgeführt.

Bildquelle: David Mark auf Pixabay