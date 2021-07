Fachtagung zu aktuellen Entwicklungen im Immissionsschutz

15. Müller-BBM Fachgespräche am 6./7. Oktober 2021 in Berlin

Die Anforderungen der angepassten TA Luft, deren Inkraftreten für den Herbst 2021 erwartet wird, und auch die der TA Lärm sowie entsprechende Verordnungen und deren Auslegung führen immer wieder zu komplexen und herausfordernden Fragestellungen bei der Zulassung von Vorhaben oder der Sanierung von Bestandsanlagen. Betreiber und verantwortliche Planer wollen wissen, worauf bei laufenden und zukünftigen Genehmigungsverfahren sowie Bauleitplanverfahren zu achten ist. Hierzu zählt zukünftig auch die Adaption von Standorten an Klimafolgen. Hochkarätige Referentinnen und Referenten aus der Verwaltung, der Industrie und der Beratung berichten über aktuelle Praxisbeispiele.

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme im Mercure Hotel MOA in Berlin, wenn sich Vertreterinnen und Vertreter von Behörden, Kommunen, Betrieben und Beratungsunternehmen zum Erfahrungsaustausch treffen.

Den Eröffnungsvortrag “Wie uns die Coronakrise in eine klimaneutrale Wirtschaft führen kann” hält Frau Prof. Dr. Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität. Sie ist Ko-Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen SRU, Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome (DGCOR) sowie im Klimabeirat der Stadt Hamburg und Dresden.

Die Themen:

Abfallverbrennung

Bauleitplanung

Bauplanungsrecht

BVT-Merkblatt

DIN 4109

FFH-Vorprüfung

Gemengelagen

Klimaschutz

Lärmimmissionsschutz

Lärmschutz

PlanSiG

Rechtsprechung

RLS-19

Schallschutz

Störfallrecht

TA Luft

Verkehrslärm

WGC-BREF

Müller-BBM ist mit über 400 hochqualifizierten Mitarbeitern eine der führenden Ingenieurgesellschaften für Beratungsleistungen, Prüfungen und Planungen in allen Bereichen der Akustik, der Bauphysik und des Umweltschutzes. Wir untersuchen die Einwirkungen von Schall, Schwingungen, Wärme, Feuchte, Geruch und Schadstoffen sowie von elektromagnetischen Wellen auf den Menschen, auf Maschinen und auf die Umwelt. Wir quantifizieren, bewerten und beeinflussen diese Einwirkungen und bieten Ihnen komplette Lösungen aus einer Hand.

Firmenkontakt

Müller-BBM GmbH

Volker Liebig

Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5

82152 Planegg

+49(89)85602-3544

+49(89)85602-111

volker.liebig@mbbm.com

http://www.MuellerBBM.de

Pressekontakt

Müller-BBM GmbH

Volker Liebig

Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5

82152 Planegg

+49(89)85602-0

+49(89)85602-111

pressekontakt@mbbm.com

http://www.MuellerBBM.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.