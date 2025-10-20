Mit 75 auf Instagram vorne mit dabei: Wie Christoph Hess, Laura Tröger und Nicolett Menge den Reitsport digital vereinen

Launchevent zu „Ausbildungsskala Sichtbarkeit“ ein voller Erfolg

Radegast-Prussendorf, Oktober 2025 – Auf dem traditionsreichen Gestüt Radegast-Prussendorf zeigte ein besonderes Event, wie der Reitsport erfolgreich den Sprung in die digitale Welt schafft. Unter dem Motto „Tradition trifft Digitalisierung“ kamen Trainer:innen, Influencer:innen und Unternehmer:innen aus dem Pferdesport zusammen, um zu beweisen, dass Erfahrung, Innovation und Leidenschaft gemeinsam Großes bewirken können.

Anlass des Events war die Veröffentlichung des neuen Onlinekurses „Ausbildungsskala Sichtbarkeit“ – dem ersten und einzigen Social-Media-Onlinekurs von Pferdeexperten für Pferdeexperten. Der Kurs wurde von Christoph Hess, Laura Tröger und Nicollet Menge entwickelt und soll Reiter:innen, Trainer:innen und Pferdebetrieben helfen, ihre digitale Präsenz professionell und authentisch zu gestalten.

Im Zentrum des Events stand Christoph Hess, renommierter Ausbilder und langjähriger Ausbildungsleiter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Mit seinen 75 Jahren und über 60.000 Followern auf Instagram bewies er eindrucksvoll, dass Social Media keine Frage des Alters ist, sondern der Offenheit und Begeisterung. „Reitsport lebt von Kommunikation, Authentizität und Austausch – und Social Media bietet dafür die perfekte Bühne“, betonte Hess.

An seiner Seite wirkten zwei Frauen, die den digitalen Wandel im Pferdesport entscheidend prägen:

Laura Tröger, Expertin für Reitsportler:innen, Influencer:innen und Creator im Pferdesport, die auch Christoph Hess seit Jahren als Social-Media-Managerin unterstützt, zeigte praxisnah, wie Reiter:innen ihre persönliche Marke aufbauen, authentisch kommunizieren und Social Media strategisch für Reichweite und Sponsoring nutzen können.

Nicollet Menge, Expertin für Sichtbarkeit von Reiterhöfen, Pferde- und Pensionsbetrieben sowie Reitschulen, gab Einblicke, wie Betriebe durch klare Positionierung und gezielte Online-Kommunikation neue Kund:innen gewinnen und bestehende Beziehungen stärken können.

Unter den geladenen Gästen befanden sich auch bekannte Reitsport-Influencer:innen, die das Thema Sichtbarkeit im Pferdesport aktiv leben: Beatrice Mary aus Leipzig, Josef Kmoch aus Chemnitz und Jeremy Hein brachten ihre Reichweite, ihr Know-how und ihre persönliche Perspektive in die Gespräche ein. Damit wurde deutlich: Dieses Event war auch ein starkes Zeichen für ein engagiertes und modernes Ostdeutschland im Reitsport.

In Workshops, Vorträgen, praktischen Reiteinheiten und offenen Diskussionen wurde gezeigt, wie analoges Wissen und digitale Kommunikation ineinandergreifen. Dabei kam auch die Vermittlung der klassischen Reitlehre in praktischen Dressur- und Springeinheiten nicht zu kurz – ein wichtiger Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis.

Das Fazit: Dieses Event auf dem Gestüt Radegast-Prussendorf war mehr als ein Workshop – es war der Auftakt zu einem neuen Kapitel der digitalen Reitsportkommunikation. Vernetzung ist der Schlüssel, Sichtbarkeit das Werkzeug und der gemeinsame Erfolg der Reitsportbranche das Ziel.

Die ProCapall GmbH ist führende Beratungs-, Event und Onlinemarketingfirma spezialisiert auf Pferdewirtschaft. Das Ziel ist mehr wirtschaftlicher Erfolg für die Pferdebranche, vor allem Pensionsbetriebe und Reitschulen.

Kontakt

ProCapall GmbH

Nicolett Menge

Niedersedlitzer Straße 74

01257 Dresden

017664365462



http://www.reitstallrevolution.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.