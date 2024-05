„Mit dir! Durch uns! Für alle“ lautet das Motto der Partei des Fortschritts zur Europawahl!

Die 2020 in Köln gegründete Partei des Fortschritts (PDF) tritt erstmals bundesweit zur Europawahl am 9. Juni an. Enttäuscht von den etablierten Parteien, haben sich in dieser jungen Partei Menschen organisiert, die zu den Grundsätzen der Demokratie

Am 18.04.2024 wurde die Partei des Fortschritts (PDF) vom Bundeswahlausschuss zur Europawahl 2024 zugelassen. Alle 10 Listenkandidaten wurden ohne Einschränkung akzeptiert.

Unter dem Titel „Ein Plan für EUROPA“ hat die PDF ein 95-seitiges Programm zur Europawahl erstellt, das auf der Website der Partei unter https://partei-des-fortschritts.de heruntergeladen werden kann.

Darin werden unter anderem die Positionen der PDF zur Reform der EU-Rechtsstaatlichkeit, zur EU-Verteidigung und Sicherheit, zu Migration und Asyl, zu Wirtschaft und Verkehr, zu Klima und Umwelt sowie zur Digitalisierung ausführlich dargestellt.

Sie basieren auf öffentlichen und möglichst repräsentativen Meinungsumfragen und der Expertise von Fachleuten. Der erklärte Anspruch der Partei ist es, nicht die eigene Ideologie zu verbreiten, sondern die Ideen der Menschen in unserer Gesellschaft im Europaparlament zu vertreten.

„Politik von Bürgern für Bürger!“ sei das Motto der PDF, so Spitzenkandidat Lukas Sieper. „Wir sind froh, in einer Demokratie zu leben und Teil Europas zu sein!“

Die PDF lädt alle Bürger ein, sich zu engagieren und Basisdemokratie direkt zu erleben. „Wir können etwas verändern! Mach mit – lass uns gemeinsam Europa gestalten!“

Die Partei des Fortschritts (Kurzbezeichnung: PdF) ist eine 2020 in Köln gegründete politische Partei in Deutschland.

Unsere weltanschaulichen Wurzeln sind die demokratischen Ideale des Grundgesetzes und ein realer Pragmatismus. Wir vertreten den Anspruch, gesamtgesellschaftlich zu agieren und den Bürgern eine neue politische Option zu bieten. Wir sind gegen Klientelpolitik und Lobbyismus.

Die PdF ist derzeit in keinem Parlament vertreten, aber im gesamten Bundesgebiet tätig. Der Beitritt zur PdF ist nicht an die deutsche Staatsangehörigkeit gebunden und steht laut Parteisatzung jedem Bewohner Deutschlands und jedem EU-Bürger offen.

Kontakt

Partei des Fortschritts

Fosi Audi

Esserstr. 22

51105 Köln

+4915779010797



https://partei-des-fortschritts.de

