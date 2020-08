Mit Eyes mobile Roboter effizienter einbinden

OnRobot erweitert Einsatzmöglichkeiten seines Vision-Systems

Soest, 13. August 2020 – Das Bildverarbeitungssystem Eyes von OnRobot ermöglicht Anwendern, mobile Roboter zukünftig effizienter in ihre kollaborativen Applikationen zu integrieren. Der dänische Robotik-Spezialist hat die Funktionen des 2,5D Vision-Systems erweitert, sodass mobile Roboter und Cobots dadurch effizienter interagieren können. So profitieren Anwender von einem höheren Automatisierungsgrad und beschleunigten Prozessen. Zudem kann Eyes dank des Updates auch Aufgaben in der Qualitätsprüfung übernehmen und ist noch einfacher zu programmieren.

Das 2,5D Vision-System “Eyes” ist seit April auf dem Markt und erlaubt Nutzern eine optische Teileerkennung mit Tiefenwahrnehmung. Nach dem Update verfügt es unter anderem über eine neue “Landmark”-Funktion. Landmarks sind vom Anwender definierte Bilder, die an relevanten Objekten wie Werkstücken oder Hebevorrichtungen angebracht sind. Das Vision-System kann dadurch die genaue Position des Roboterarms relativ dazu bestimmen. Dies reduziert den Programmieraufwand und ermöglicht dem Roboter ein präziseres Greifen. Ein Landmark kann den Roboterarm auch zu bestimmten Aktionen veranlassen.

Eyes ermöglicht vollautomatisierte Abläufe

Mithilfe dieses neuen Features können Anwender ihre Cobots einfach mit mobilen Robotern kombinieren. Dies funktioniert zum einen, wenn die Eyes-Applikation auf einem mobilen Roboter installiert ist, der sich im Raum bewegt. Das Landmark befindet sich dann an einer festen Station, etwa einer Produktionszelle, einer Maschine oder einem Förderband. Nähert sich der Roboter, erkennt er dank Eyes, welchen Auftrag er an der bestimmten Station und Position bewerkstelligen und wohin er als nächstes fahren soll. So können Anwender ihn auf die eigenständige Reise von Station zu Station schicken.

Zum anderen können Landmarks bestimmte Roboter-Operationen initiieren. Ist die Eyes-Applikation stationär installiert und ein mobiler Roboter mit Landmark nähert sich, erkennt Eyes, was der Roboterarm als nächstes tun soll. Ist der Transportroboter beispielsweise mit Teilen zur Kommissionierung beladen, beginnt der Cobot, die Werkstücke zu entladen.

“Immer mehr Hersteller suchen nach Lösungen, um ihre Cobots mithilfe mobiler Transportroboter flexibler zu nutzen”, erklärt Enrico Krog Iversen, CEO von OnRobot. “Dies erweitert den Aktionsradius der Roboterarme beträchtlich und maximiert den Nutzen. Mithilfe der Landmark-Funktion gestaltet Eyes das Zusammenspiel effizienter. Dabei bleibt einfach zu bedienen, sodass weiterhin Unternehmen jeder Größe davon profitieren.”

Neue Features für automatisierte Qualitätsprüfung

Neben der Landmark-Kalibrierung verbessert das Update auch die Fähigkeit von Eyes, zufällig angeordnete Objekte zu erkennen und zu greifen. So kann das System mithilfe der neu integrierten Features Colour und Blob Detection Werkstücke allein anhand ihrer Farbe und Form identifizieren. Der Anwender muss nur noch die Informationen zu den entsprechenden Eigenschaften einspeisen, während das Teaching entfällt. Dies spart Zeit bei der Programmierung. Zudem identifiziert Eyes nun mit einer einzigen Aufnahme verschiedene Objekte gleichzeitig. Dadurch kann der Roboterarm schneller agieren, was den Durchsatz erhöht. Darüber hinaus können Anwender mit Eyes jetzt bestimmte Werkstücktypen anfordern und genaue Parameter für den Greiferabstand festlegen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Cobot auch eng beieinanderliegende Objekte erkennt und sie beim Greifen nicht beschädigt.

Mithilfe der verbesserten Teileerkennung kann Eyes beispielsweise Werkstücke nach der CNC-Bearbeitung oder nach dem Spritzgießen auf Produktionsfehler prüfen. Denkbar ist zudem, das System bei der manuellen Qualitätsprüfung einzusetzen.

Integration nachhaltig vereinfachen

Indem OnRobot seine Produkte kontinuierlich verbessert, ermöglicht der Hersteller seinen Nutzern, den Mehrwert der kollaborativen Automatisierung voll auszuschöpfen. “Wir legen Wert auf den Austausch mit unseren Anwendern”, erklärt Enrico Krog Iversen, CEO von OnRobot. “Mit Blick auf Eyes haben wir eine große Nachfrage nach Features für die Qualitätsprüfung erlebt – diese können wir mit dem Update bedienen.”

Auch die Kompatibilität seiner Tools weitet OnRobot stetig aus: Ab jetzt sind die Greifer, Sensoren und Werkzeugwechsler auch mit den Roboterarmen von Kassow Robots kompatibel. Die Kompatibilität mit den Cobots aller marktgängigen Hersteller beschleunigt die Integration der OnRobot-Produkte und trägt dazu bei, kollaborative Applikationen einem breiten Anwenderkreis zugänglich zu machen.

OnRobot hat seinen Sitz in Odense, Dänemark, und stellt Hard- und Software-Technologien für Lösungen her, die bei kollaborativen Robotern, den Cobots, verwendet werden. OnRobot entwickelt Greifer, Sensoren und sonstige Cobot-Ausrüstung, die den Einsatz der Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Verpackung, Qualitätskontrolle, Materialbeförderung, Maschinenwartung, Montage und Schweißen ermöglicht. Neben seiner Zentrale in Dänemark verfügt OnRobot nunmehr auch über Vertriebsstätten in Deutschland, China, USA, Spanien, Malaysia und Ungarn und beschäftigt mehr als 175 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.onrobot.com/de

