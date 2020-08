BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AG erhält Auftrag von Strantoninvest

Das internationale Projekt von PHEX befasst sich mit einem neuen Windturbinentyp auf einer neuen Ebene. Bei rotierenden Blättern wird nicht nur saubere Energie erzeugt, sondern auch der Vogelschutz hat Priorität.

Die auf Blockchain und Kryptowährungen spezialisierte BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AG aus Frankfurt am Main, erhält den Auftrag den POUNDY COIN als digitales Zahlungsmittel zu entwickeln. Die STRANTONINVEST Ltd. beauftragt die BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AG aus Frankfurt am Main aufgrund ihrer passenden Kompetenz im Bereich Blockchain und Kryptowährungen.

Die Mission von STRANTONINVEST mit dem POUNDY COIN ist es so Markus Frohn aus dem Management, “Es jedem Menschen zu ermöglichen, Teil der Energiewende zu werden. Energiegeladen mit guten Verdienstmöglichkeiten zur finanziellen Freiheit zu gelangen. Der zerstörerische Abbau fossiler Brennstoffe muss reduziert werden. Unser Ziel ist es, 27.000 alte, ineffiziente und leistungsschwache Windräder die in den kommenden Jahren ausrangiert werden, durch neue Typoon-Anlagen zu ersetzen. Mit der zukünftigen Ausgabe unserer blockchain-basierten POUNDY COINS setzen wir auf eine bankunabhängige Schwarmfinanzierung. Gemeinsam mit Kleinstinvestoren werden wir den POUNDY COIN (PHEX) im 3. Quartal 2020 an den ersten Krypto-Börsen platzieren und damit den freien Börsenhandel des PHEX sicherstellen. Wir freuen uns auf jeden Investor und Sponsor, der unsere Vision teilt.”

Schließlich kann Manfred Mayer (CEO) mit seiner BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AG erfolgreiche Projekte im Bereich Kryptowährungen und Blockchain Technologie nachweisen und darüber hinaus ist er erfahren in der Personalrekrutierung von Blockchain-Entwicklern, Projektmanagern und Führungskräften für den Bereich Kryptobörsen-Dienstleistungen, Beratung und Projektmanagement.

Zahlreiche Unternehmen nutzen bereits die Consulting-Dienstleistung der BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AG und erschließen sich neue, zusätzliche Absatzwege für Ihre Produkte.

In einem ersten unverbindlichen Gespräch prüft die BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AG, ob sich die Produktidee oder Dienstleistung für einen eigenen Kryptocoin oder doch eher für den ERC20-Token eignen. Danach entwickelt der zuständige Projekt-Manager der BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AG zusammen mit dem Unternehmen das Whitepaper, dass Marketingsystem für die freien Berater und im Anschluss wird die Organisations- und Blockchainstruktur an den Kryptobörsen positioniert.

Sie möchten mehr über die Erfolgsgeschichte des POUNDY COINS und der erfolgreichen ersten Multi-Coin-Solution für eine nachhaltige lebenswerte Zukunft erfahren?

Registrieren Sie sich kostenlos im POUNDY-COIN Network und werden Sie Teil einer besseren Zukunft. https://poundy.info/

Strantoninvest Ltd ist ein unabhängiges Unternehmen. In D / AT / CH unter der Leitung von Markus Frohn und Klaus Winking. Poundy ist eine blockchain-basierte Kryptowährung. Speziell als anonyme Zahlungsmethode entwickelt, um die Privatsphäre der Online-User zu schützen, haben wir auch mit Investitionen in Immobilien beschäftigen und schuldenfrei zu Hause Realisierung ohne Schufa ermöglichen. Das erreichen wir mit Investoren, die in die Projekte unserer Kunden investieren und somit erhalten jährliche Rendite auf dem Grundstück. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte unser Gründer Markus Frohn über unser Kontaktformular . Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon.

