Mit Fotoprodukten von fotoCharly in die Sommerferien

Fotogeschenke, Fotobücher und Fotos

Damit man seine Freunde auch im Sommer nicht vergisst, gibt es bei fotoCharly bis zum 23. Juli 2020 auf Fotobücher Fotopapier und Druckbasis 20% Rabatt. Gemeinsam mit den Freunden Fotobuch gestalten und von der 20% Rabattaktion profitieren. Passend zum Ferienstart gibt es bei fotoCharly 20% Sommerrabatt auf alle Textilien, Taschen, Spiele und Trinkflaschen – mit diesen Fotoprodukten steht einem perfekten Sommer nichts mehr im Wege.

Sommerferienstart mit Fotobüchern von fotoCharly

Das gemeinsame Schuljahr mit den Freunden kann in einem Fotobuch von fotoCharly für immer festgehalten werden. Ob Fotobuch mit Fotocover, Softcover oder Hardcover ist bei fotoCharly ganz dem Kunden überlassen. Einfach das passende Fotobuchdesign auswählen, mit eigenen Fotos und Sprüchen gestalten und an sich selbst und die Schulfreunde verschenken. Derzeit gibt es bei fotoCharly bis zum 23. Juli 2020 auf alle Fotobücher Fotopapier und Druckbasis 20% Rabatt. Fotobuch gestalten und die Freunde auch in den Sommerferien immer bei sich haben.

Sommer, Sonne, Ferienspaß – 20% Sommerrabatt bei fotoCharly

Mit einzigartigen Fotoprodukten machen die Sommerferien gleich noch mehr Spaß. Ob eine individuelle Trinkflasche mit eigenem Bild, damit jeder seine eigenen Flasche erkennt, das gleich T-Shirt für die ganze Familie, eine Tasche mit eigenem Foto oder ein selbst gestaltetes Puzzle, bei fotoCharly gibt es auf Fotogeschenke der Kategorien Trinkflaschen, Textilien, Taschen und Spiele von 10. Juli bis 6. August 2020 eine 20% Sommerrabatt Aktion. Einfach die passenden Fotogeschenke für sich, Freunde oder die Familie gestalten und online bestellen. https://www.fotocharly.at/de/fotogeschenke

fotoCharly Happyday Aktion im Juli 2020

Fotos, Bilder und Lieblingsmotive auf Fotokristallen in Szene setzen. Die eignen Bilder können in verschiedenen Formaten und Ausführungen auf die Kristalle gedruckt werden. Ob ein Fotokristall in Herzform für spezielle Anlässe, ein Foto auf einem rechteckigen Fotokristall oder ein spezieller Fotokristall mit abgerundeten Ecken, die Foto Kristalle bringen Fotos zum Glänzen. Mit dem Rabattcode HAPPYDAY gibt es von 26. Juni bis zum 23. Juli 2020 auf alle Fotokristalle 20% Rabatt.

Für Wandbild Liebhaber, die Ihre eigenen Fotos und Bilder gerne in den Mittelpunkt der eigenen Wohnung rücken möchten, gibt es von 24. Juli bis zum 20. August 2020 eine Happyday Aktion auf Acryl/ Dibond inkl. Sandwich Wandbilder. Einfach online das passende Format auswählen, per App, Software oder direkt im online Editor gestalten, Rabattcode HAPPYDAY eingeben, online bestellen und Rabatt sichern.

Zeitsparen mit dem fotoCharly Digitalisierungsservice für Fotos & Videos

Beim Fotoproduktanbieter gibt es zusätzlich zu Fotogeschenken, Fotobüchern und Co auch einen Digitalisierungsservice, mit dem man sich viel Zeit ersparen kann. Ob Dias, APS Negative, Fotos oder Videos bei fotoCharly kann man alle diese einmaligen Erinnerungen ins Digitale Zeitalter überspielen lassen. Fotos und Co werden eingescannt und so digitalisiert, Videokassetten werden auf DVD gebrannt und als Highlight kann man sich aus all den alten Lieblingsbildern und Fotos gleich ein Fotobuch erstellen lassen. https://www.fotocharly.at/empfehlungen/digitalisierung-von-medien

Der Publikation bis 07.10.2020 wird zugestimmt.

fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Kontakt

fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke

Gerhard Schiechl, MAS

Baderstraße 8

5620 Schwarzach im Pongau

+43 6415 7495

kundendienst@fotocharly.at

https://www.fotocharly.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.