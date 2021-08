Mit MindManager Prozesse im kirchlichen Raum erfolgreich gestalten

Praxiswebinar über die Vorteile der Mindmapping-Methode bei Modernisierung von Abläufen im kirchlichen Umfeld

Alzenau, 31. August 2021 – In der Kirche und den ihr angegliederten Organisationen müssen tradierte Prozesse zukunftsfähig gemacht und erneuert werden. Der Handlungsbedarf ist groß und die Komplexität der Erneuerung auch. Das Webinar “Zukunftsprozesse im kirchlichen Raum erfolgreich gestalten”, das am 9. September 2021, um 10 Uhr, stattfindet, zeigt auf, wie die Mindmapping-Methode den Wandel erfolgreich unterstützen kann.

Der Berater Klaus-Martin Strunk kennt die Herausforderungen und auch die Möglichkeiten, den Wandel in den kirchlichen Strukturen zu initialisieren und nachhaltig voranzutreiben. In seinem Webinar gibt es Tipps, wie sich neue Handlungsweisen entwickeln und etablieren lassen. Er verrät, wie die Vielzahl, der in die Prozesse Involvierten informiert, eingebunden und motiviert werden kann. Strunk präsentiert dabei auch, wie sich eine neue Kommunikationskultur implementieren lässt.

Basis all dieser Aspekte ist der Einsatz von MindManager und wie die Lösung hilft, komplexe Sachverhalte übersichtlich zu visualisieren und eine agiles Vorgehen überhaupt erst zu ermöglichen. Thematisiert wird auch, wie durch die vielfältigen Möglichkeiten der Darstellung interprofessionelle Teams einfacher und schneller zu einem Konsens kommen können.

Thema: Zukunftsprozesse im kirchlichen Raum erfolgreich gestalten

Datum:09.09.2021

Uhrzeit:10.00 Uhr

Präsentator: Dipl.-Kfm. Klaus-Martin Strunk, Strunkonzept

Mehr Informationen und Anmeldung unter: https://bit.ly/3ysGQHn

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

