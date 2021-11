Mit Software von estos herstellerunabhängig und geräteübergreifend kommunizieren

MultiVendor/MultiSite und MultiDevice – estos stellt die “Multi”-Strategie vor

Starnberg, 25.11.2021

Reibungsloses Arbeiten im Homeoffice bei zeitgleich heterogenen ITK-Infrastrukturen zu organisieren, das war und ist eine der großen Herausforderungen für Unternehmen. Verteilte Standorte, unterschiedliche Telefonanlagen und mehrere Endgeräte – mit der “Multi”-Strategie unterstützt estos dabei, im komplexen Arbeitsalltag zu bestehen: MultiVendor/MultiSite ermöglicht es, die UCC-Software ProCall Enterprise mit Telefonanlagen und Telefonen unterschiedlicher Hersteller über Standorte hinweg zu vernetzen. MultiDevice sorgt dafür, dass Anwender*innen die UCC-Suite unabhängig vom Endgerät – Smartphone, Tablet, Notebook oder PC – nutzen können.

MultiVendor/MultiSite: Herstellerunabhängig und standortübergreifend kommunizieren

Die ECSTA Serie von estos ist die Grundlage für MultiVendor und MultiSite. Die Middleware ermöglicht eine Kommunikation zwischen der Telefonanlage und der IT-Infrastruktur. Dadurch können Telefonanlagen – cloud-basiert oder On-Premises – und angeschaltete Telefone – SIP-basiert oder klassisch – vom PC aus gesteuert werden. Telefonanlagen können über mehrere Standorte vernetzt werden: Ein zentraler UCServer stellt die Funktionen von ProCall Enterprise den Anwender*innen in den unterschiedlichen Niederlassungen zur Verfügung.

MultiDevice: Geräteunabhängig und plattformübergreifend kommunizieren

Die UC & CTI Software Suite ProCall Enterprise vereint alle wichtigen Kommunikationswege in einer Anwendung. Sie kann geräteübergreifend mit Smartphone, Tablet, Notebook oder PC genutzt werden und bietet plattformunabhängig native Clients für Windows, macOS, Android und iOS. Das MultiDevice Prinzip von ProCall Enterprise ermöglicht eine flexible Kommunikation im Büro, im Homeoffice und mobil.

Unified Communications mit ProCall Enterprise

Die Kommunikation eines Unternehmens, intern wie extern, wird immer vielfältiger: Mit ProCall Enterprise sind Unternehmen in der Lage, ihre Kommunikation und Zusammenarbeit intern und über die Unternehmensgrenzen hinweg mit Partner*innen, Lieferant*innen und Kund*innen zu verbessern. Die Software bietet unter anderem CTI, Smartphone-Apps, Audio/Video-Kommunikation, Chat, Geschäftsprozessintegration, Desktop Sharing, Kontaktportal, Multimediale Visitenkarte, Bluetooth Integration, SIP-basierte Softphone-Funktionen, Präsenz-Management und die Integration von Unified Messaging.

Mehr Informationen unter www.estos.de/multivendor-multisite-multidevice

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller von Standardprodukten und innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Software für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

