Moderne Immobilienvermarktung mit Contao

Mit dem Contao EstateManager zum ZielImmobilien.

Immobilien werden heutzutage immer häufiger online vermarktet. Insbesondere die großen Immobilienportale konnten den damals gängigen Anzeigen in Tageszeitungen den Rang streitig machen und sind für Eigentümer, Makler und Interessenten oft die erste Anlaufstelle, wenn es um die Vermarktung von Immobilien geht.

Auch das Contao CMS bietet in Kombination mit dem Contao EstateManager vielfältige Möglichkeiten eine moderne und konkurrenzfähige Maklerwebsite zu realisieren, die umfangreich an die eigenen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden kann. Damit bietet der Contao EstateManager eine Plattform zur Vermarktung des eigenen Immobilienportfolios sowie der eigenen Maklerleistungen, ohne von den großen und oft auch sehr teuren Anbietern abhängig sein zu müssen.

Mit dem Contao EstateManager zum Ziel

Der Contao EstateManager bietet bereits konkrete und branchengerechte Lösungen. Mit Hilfe der Standardmodule lassen sich dabei bereits filterbare Ergebnislisten, individuelle Immobilienlisten und detaillierte Exposés realisieren, welche sich insbesondere durch einen hohen Grad an Anpassbarkeit und Flexibilität auszeichnen. Vom Immobilienimport über Objekttypen und umfangreichen Feldformatierungen bis hin zu vollständig konfigurierbaren Frontend Modulen lassen sich dabei nahezu sämtliche Aspekte bis ins Detail anpassen.

Direkt einsatzfähig und erweiterbar

Durch eine wachsende Anzahl an Erweiterungen lässt sich der Contao EstateManager durch verschiedene Funktionalitäten nahtlos erweitern. Im Erweiterungskatalog, welcher über die Projekt-Website einsehbar ist, stehen dabei zum jetzigen Zeitpunkt bereits 17 Erweiterungen zur Verfügung. Dabei bietet der Contao EstateManager bereits von Haus aus sämtliche Basis-Module, um eine vollwertige Immobilien-Website abzubilden.

Dabei bietet der Contao EstateManager bereits von Haus aus sämtliche Basis-Module, wie Filter, Ergebislisten sowie Immobiliendetailsseiten, um eine vollwertige Immobilien-Website abzubilden. Weitere nennenswerte Features sind der Einrichtungsassistent, vollständig konfigurierbare Feldformatierungen, Open-Immo-Schnittstellen, eine Standort- und Ansprechpartnerverwaltung sowie die Möglichkeit, Immobiliendetailseiten mit Hilfe von einzelnen Modulen frei zu konfigurieren.

Open Source und kostenlos

Der Contao EstateManagers ist kostenlos und verfolgt konsequent den Open-Source-Gedanken, um Agenturen und Entwicklern sowie Immobilienmaklern eine verlässliche Plattform zur Digitalisierung von Maklerleistungen zu bieten. Durch die Quelloffenheit und die fortlaufende Weiterentwicklung ergeben sich erhebliche Vorteile, die durch geschlossene Systeme in dieser Form nicht geboten werden können.

Fazit

Auch für branchenfremde Agenturen oder Entwickler liefert der Contao EstateManager ein umfangreiches Werkzeug, um den Gegebenheiten der Immobilienbranche gerecht zu werden. Ohne großen Aufwand oder Mehrkosten können individuelle Maklerwebsites erstellt und angeboten werden, ohne mit der Angst zu leben, sich die nötigen Kenntnisse im Detail aneignen zu müssen. Die Konfigurationsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, den Contao EstateManager zu erweitern, bieten einen hohen Spielraum an Kreativität bei gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen.

Den gesamten Beitrag lesen

Contao ist ein leistungsstarkes Open Source CMS, mit dem du professionelle Webseiten und skalierbare Webanwendungen erstellen kannst.

Firmenkontakt

Contao Open Source CMS

Leonhard Feyer

Eibenweg 42

42111 Wuppertal

+49 202 49579835

marketing@contao.org

https://contao.org/de/impressum.html

Pressekontakt

Contao CMS – Marketing

Manuel Mederer, Christian Röckl

Schleißheimer 151

80797 München

0049 89 215361480

marketing@contao.org

https://contao.org/de/team.html

Bildquelle: Oveleon GbR, Leverkusen