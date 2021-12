Moderne Wohnraumgestaltung: Ruhe und Kraft im Feuer vereint

Speichertechnologie: Holzfeuer im Einklang mit geringem Wärmebedarf

Bereits bei der Planung des Eigenheims lohnt es sich, über eine Holzfeuerung und den geeigneten Standort nachzudenken. Denn das Spiel der Flammen ist ein Garant für Wärme und Gemütlichkeit. In modernen, offenen Raumkonzepten sind Kaminanlagen mit U-Sicht die erste Wahl. Vom Ofensetzer gebaut und mit einem geschlossenen, industriell gefertigten Feuerraum ausgestattet sind sie liebevoll gestaltete Einzelstücke, die die klare Handschrift ihres Besitzers tragen. Abgestimmt auf die Einrichtung schaffen sie eine einzigartige Atmosphäre der Behaglichkeit.

Kamineinsatz aus hochwertigem Gusseisen

Für die feurige Inneneinrichtung bietet LEDA, einer der führenden deutschen Hersteller fortschrittlicher Heiztechnik, zum Beispiel den Kamineinsatz KALA an. Er ist aus hochwertigem Gusseisen hergestellt. Durch seine innovative Verbrennungstechnologie vereint er umweltgerechtes und effizientes Heizen. Nicht zuletzt ist das dem serienmäßigen Volumenstromregler zuzuschreiben, der als Luftventil im Feuerraumboden einen optimierten Abbrand durch genaue Anpassung an den Schornsteinzug ermöglicht. Weitere raffinierte Details, wie eine hochschieb- oder schwenkbare Tür und die Option einer Speicheranlage, machen diesen Kamineinsatz zu einer eleganten Komplettlösung mit reichlich Komfort.

Auf Wunsch können unterschiedliche Speichervarianten verbaut werden, sodass die Wärme langsam in den Raum abgegeben wird, und das Kaminfeuer auch sanierte Altbauten oder Niedrigenergiehäuser heizen kann. Für den KALA stehen drei Kombinationen zur Wahl. Entweder mit einem industriell vorgefertigten Aufsatzspeicher, der kompakt verbaut wird und wenig Raum benötigt, oder mit keramischen, handwerklich erstellten Nachheizflächen. Zudem bietet LEDA das Wärme-Speichersystem LWS an. Das modulare Set besteht aus sieben bis elf, jeweils 25 Kilogramm schweren Elementen, die ein kleines bis mittelgroßes Zugsystem bilden und alles Nötige zum Aufbau beinhalten.

Je nach Bauart der Anlage und gewähltem Wärmespeicher beträgt die Heizleistung zwischen sanften 1,8 und starken 12 kW. Neben den dreiseitigen Modellen in Quadrat- und U-Form ist der KALA auch mit ein oder auch zwei Scheiben von Ecksicht bis zum Panoramadesign erhältlich. Mehr Informationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

