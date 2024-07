MOOG für erfolgreiche Beratung bei Unternehmensverkauf ausgezeichnet

Darmstädter Kanzlei gewinnt den zum ersten Mal ausgeschriebenen M&A Award

Darmstadt, 15. Juli 2024 – Unternehmenskäufe, -verkäufe und Integrationen (M&A) sind ein Schwerpunkt der Beratung der MOOG Partnerschaftsgesellschaft für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die Art und Weise, wie die Mandanten an den MOOG-Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg in diesem Segment von der Kombination der drei Kanzleidisziplinen Recht, Steuern und Finanzen profitieren, wurde jetzt beim M&A Summit des Bundesverbandes Mergers & Acquisitions ausgezeichnet: mit dem erstmals vergebenen Preis beim M&A Award in der Kategorie „Legal Advisory“.

„Dieser besondere Preis ist eine schöne Würdigung der interdisziplinären Arbeit unserer Kanzlei“, sagt MOOG-Partner Dr. Tobias Moog, nachdem er den Preis mit Dr. Bernd Pfertner, Senior Adviser und Rechtsanwalt bei MOOG, entgegengenommen hatte. „Wir wurden damit für unsere Beratung beim Verkauf eines Infrastruktur-Unternehmens ausgezeichnet. An diesem komplexen Mandat hat ein großes Team von MOOG – bestehend aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern – im vergangenen Jahr mehrere Monate intensiv gearbeitet.“

Für den M&A Award werden alle nominierten Projekte von einem Forschungsteam umfassend analysiert. Wer jedoch den Preis in welcher Kategorie bekommt, darüber befindet aufgrund der Bewertung eine Jury aus Branchenexperten und Preisträgern des Vorjahres.

Bei dem durch den Award prämierten Projekt konnten die Experten von MOOG ihre M&A-Kompetenz umfangreich einbringen. Es mussten verschiedene Verkaufsinteressen der Mandanten rechtlich aufeinander abgestimmt und vereint werden. Da manche Verkäufer über eine Minderheitsbeteiligung investiert bleiben wollten, musste ein steuerlich anspruchsvolles Rückbeteiligungsmodell integriert werden. Zudem war dem Verkauf ein Bieterprozess vorgeschaltet, der ebenfalls von MOOG mitbegleitet wurde.

„Seit Frühjahr 2023 ist MOOG Mitglied im Bundesverband M&A. Wir schätzen am jährlichen Summit, den wir jetzt zum zweiten Mal besucht haben, die Vorträge, Diskussionen und Workshops sowie den fachübergreifenden, nationalen und internationalen Austausch im Bereich Unternehmensverkäufe und Private Equity“, so Dr. Tobias Moog. „Dass wir mit dem Preis, der Innovation und Exzellenz in der M&A-Welt ehren will, nun ausgezeichnet wurden, bestätigt das hohe fachliche Niveau unserer M&A-Praxis.“

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 15 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 empfiehlt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von 29 Wirtschaftskanzleien in der Region Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz) und gibt ihr drei Sterne. Die Immobilien Zeitung hat sie auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

