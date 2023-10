MrDISC stellt vor: LED Outdoor Lampe mit SOS Blinklicht

LED Lampe mit Kombination aus COB und XPE Lichttechnik – für Helligkeit und Effizienz

MrDISC, ansässig in Hamburg, präsentiert seine neueste Innovation: LED Lampen, die die leistungsstarke COB (Chips on Board) und XPE Lichttechnologie kombinieren. Diese Kombination führt zu einer außergewöhnlichen Helligkeit, Effizienz und Langlebigkeit.

Die COB Lichttechnologie sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung großer Flächen. Die hohe Leuchtdichte und der niedrige Energieverbrauch machen sie ideal für professionelle Anwendungen wie Baustellenbeleuchtung, Werkstätten und industrielle Einsatzgebiete.

Gleichzeitig bietet die XPE Lichttechnik eine fokussierte und intensive Beleuchtung auf kleineren Flächen, was perfekt für Outdoor-Aktivitäten, Camping, Wandern und andere Freizeitaktivitäten ist.

Die LED Lampen sind leistungsstark und energieeffizient. Durch den Einsatz modernster LED-Technologie bieten sie eine längere Lebensdauer und reduzieren den Energieverbrauch, was zu Einsparungen für die Verbraucher führt.

Laut Digistor sind die LED Lampen robust, langlebig und leicht zu bedienen, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Profis und Outdoor-Liebhaber macht.

Die Fähigkeit, die Befestigung um 180° zu drehen, ermöglicht Flexibilität. Egal ob beim Camping, Wandern, Angeln oder im täglichen Gebrauch.

Die Integration von 4 leistungsstarken Magneten erhöht die Einsatzmöglichkeiten. Diese Magneten gewährleisten eine zuverlässige Haftung an Metallflächen, wie an einem Auto während Reparaturarbeiten oder an einem metallischen Zeltgestänge beim Camping. Dies verbessert die Stabilität und Sicherheit der Anwender.

Nach den Informationen von Digistor verfügt die Lampe über ein lebensrettendes SOS-Signal und Blinklicht für Notsituationen. Die Haupt LED wird im Notfall von weiß auf den Rot-Blinkmodus umgestellt.

Die LED Multifunktionsleuchte wurde entwickelt, um den rauesten Bedingungen standzuhalten. Sie ist wasserfest und stoßfest, was bedeutet, dass sie Regen, Schnee und Stößen standhält. Ihr robustes und leichtes Design macht sie leicht transportier- und extrem haltbar.

Die sparsame und rouste LED Multifunktionsleuchte von Digistor ist der ideale Begleiter für Camping, Wandern, Angeln und eignet sich zusätzlich als Arbeitsleuchte.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

