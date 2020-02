Musterring optimiert Management der Verkaufsunterlagen mit dem bpi Publisher

(Mynewsdesk) Musterringhat sich für die Einführung einer unternehmensweiten Katalogmanagement- und PIM-Lösung entschieden. Der bpi Publisher von bpi solutions wird als zentrale Anwendung für die Erstellung der mehrsprachigen Verkaufsunterlagen und Preislisten eingesetzt.

Musterring 1938 gründet, verfolgt von Anfang an die Idee einer Bündelung von Produktion, Handel und Dienstleistung. 80 Jahre später gilt dieses System immer noch als modern und zukunftsweisend. Heute ist Musterring eine international bekannte und aktive Einrichtungsmarke, die sich zu ihren regionalen und geschichtlichen Wurzeln bekennt. Das Unternehmen ist stets dem Qualitätsgedanken verpflichtet. Material, Verarbeitung, Form, Funktion – all diese Kriterien müssen stimmen.

Musterring hat sich für den Publisher von bpi solutions entschieden. Die Client-Server-Lösung auf .net Technologie deckt im Zusammenspiel mit Adobe InDesign perfekt die Anforderungen als zentrales Verwaltungs- und Steuerungssystem im Publishingbereich ab. Das Unternehmen erstellt für ihre Marktpartner, Kataloge, Verkaufsunterlagen und insbesondere mehrsprachige Preis- und Typenlisten. Die Erstellung der internationalen Verkaufsunterlagen wird durch das integrierte Übersetzungstool des bpi Publisher erleichtert.

Die einfache Bedienbarkeit, der anwenderfreundlichen Aufbau und die umfassenden Funktionen haben Musterring überzeugt. Der Zeit- und Kostenaufwand für die Bereitstellung der Daten für die Shop-Systeme, die Pflege der Produktinformationen sowie die Korrekturzyklen und Fremdkosten werden minimiert. Der bpi Publisher unterstützt das Unternehmen individuell auf die Anforderungen der Handelspartner einzugehen und die internen Prozesse effizient zu gestalten.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im bpi solutions gmbh & co. kg

Über bpi solutions

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980erJahre erfolgreich mit einem unternehmensüber­greifenden Lösungskonzept von einfach zu bedie­nender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Be­ratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Manage­ment, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse über­wachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvor­sprung.

Firmenkontakt

bpi solutions gmbh & co. kg

Hans Kemeny

Krackser Straße 12

33659 Bielefeld

015201529198

HKemeny@bpi-solutions.de

http://www.themenportal.de/elektronik-hardware/musterring-optimiert-management-der-verkaufsunterlagen-mit-dem-bpi-publisher-35429

Pressekontakt

bpi solutions gmbh & co. kg

Hans Kemeny

Krackser Straße 12

33659 Bielefeld

015201529198

HKemeny@bpi-solutions.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.