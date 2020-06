MY HOSTESS COMPANY

Messepersonal & mehr….

Willkommen in unserem Agentur Netzwerk für Messehostessen, Promoter, Gastropersonal, Servicepersonal, Helping Hands & Models

Gutes Event- und Messepersonal ist die Grundlage für Ihren erfolgreichen Messeauftritt oder Ihre Veranstaltung.

Sie suchen Messehostessen für Ihren Messestand, Eventhostessen für Großveranstaltungen und Events, Modelhostessen für VIP Veranstaltungen, Gastrohelfer, Servicekräfte, Helping Hands für Messe-, Event- und Bühnenbau oder Moderatoren?

Willkommen bei MY HOSTESS, Ihrer Mitarbeiter Suchmaschine!

Unsere Agenturen sind Spezialisten im Messe,- Event- und Promotionbereich. Sie freuen sich, Ihr Ansprechpartner für attraktive und erfahrene Messehostessen, Promoter, Servicepersonal und Helping Hands in Deutschland zu sein, z.B. in Köln, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Hannover, Leipzig, Dresden, Frankfurt am Main, Stuttgart, Bremen, Nürnberg, München oder in vielen anderen Städten auf Messen, Tagungen, Events, Kongressen oder Modeschauen.

Sie als Kunde erwarten eine ganz persönliche, individuelle und natürlich professionelle Dienstleistung. Eines verbindet Sie: Das Vertrauen in die Kompetenz einer guten Hostessen,- Model-, Promotion- und Helping Hands Agentur. Unsere Online-Sedcards schaffen Transparenz von Anfang an. Hier können Sie die Profile der Hostessen oder gewünschten Kräfte einsehen und aus diesen Vorschlägen dann Ihr maßgeschneidertes Team zusammenstellen.

Übersicht unserer Kräfte

Willkommen bei MY HOSTESS, Ihrer Mitarbeiter Suchmaschine!

Unsere Agenturen sind Spezialisten im Messe,- Event- und Promotionbereich. Sie freuen sich, Ihr Ansprechpartner für attraktive und erfahrene Messehostessen, Promoter, Servicepersonal und Helping Hands in Deutschland zu sein, z.B. in Köln, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Hannover, Leipzig, Dresden, Frankfurt am Main, Stuttgart, Bremen, Nürnberg, München oder in vielen anderen Städten auf Messen, Tagungen, Events, Kongressen oder Modeschauen.

Kontakt

myhostess.company

Pete Roxx

Kemp House 152-1

EC1V 2NX London

+49-911-14885009

contact@myhostess.company

http://myhostess.company

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.