Nachhaltig erlebbar

Mit “GFairs” sorgte Georg Fischer für ein neues Messe-Erlebnis beim Comeback der IFH/Intherm

Klassisch-persönliches Netzwerken trifft digitale Community – Georg Fischer Piping Systems (GFPS) feierte mit seinem neuen Standkonzept einen gelungenen Messe-Neustart auf der IFH/Intherm in Nürnberg. “Für uns steht die Kommunikation mit unseren Kunden im Mittelpunkt. Mit unserem neuen Konzept konnten wir dabei Themen der Nachhaltigkeit und unsere Produkte sowohl analog als auch digital erlebbar machen”, zieht Udo Jirmann, Managing Director bei GF Piping Systems Deutschland, ein positives Messe-Fazit.

Rund 39.000 Besucher und SHK-Branchenakteure an vier Messetagen. Für die 341 Aussteller war das Comeback der IFH/Intherm in Nürnberg nach zweijähriger Pause ein voller Erfolg und für alle die langersehnte Rückkehr der persönlichen Kunden- und Branchengespräche in Präsenz. GFPS hatte dabei in Halle 7A einen neuen, hybriden Ansatz und Netzwerkgedanken umgesetzt: Ein Messebesuch als Abenteuer-Reise durch die GF-Welt, bei der reale und virtuelle Features zu einem kommunikativen Gesamtkonzept verschmelzen.

Messe als Event und digitales Erlebnis

Ob “Creative-Cube”, LED-Wall oder eigenes TV- und Podcast-Studio für Interviews und Talks mit zugeschalteten Experten – vom live produzierten Content rund ums GF-Motto “The Age of Water” konnten auch Kunden, Fachplaner, Gebäudebetreiber und Energieberater profitieren, die selbst nicht vor Ort sein konnten. Für Talkgast Udo Sonnenberg von “Partner für Wasser” ein Schritt in Richtung Zukunft der Messe-Kommunikation: “Analog und digital eine neue Möglichkeit, um das Thema Trinkwasser und den hygienischen Umgang damit in den Fokus zu rücken.”

“Es war interessant zu sehen, wie Georg Fischer die digitale mit der ‘echten Welt’ vernetzt hat. Eine clevere Idee, mit den Besucherinnen und Besuchern in Präsenz am Stand Content für weitere Formate zu produzieren und gleichzeitig verschiedene Zielgruppen für Haustechnik-Themen zu begeistern”, blickt Julia von Klitzing, Prokuristin des Hotelkompetenzzentrums, auf ihren GF-Besuch zurück.

Auch Madita Brauer (@frauimhandwerk), Meisterin der Anlagentechnik SHK und Influencerin ist überzeugt vom neuen Auftritt: “Es gibt Unternehmen, die mit der Zeit gehen. Das hybride Konzept von Georg Fischer ist ein mutiges Pionier-Projekt, von dem hoffentlich viele Handwerksunternehmen von profitieren”. Und das nachhaltig, denn der Content steht weiterhin unter

eventcampus.gfps.com/de-DE/connection-for-live/signup zur Verfügung.

Als führende Anbieterin von Durchflusslösungen für den sicheren und nachhaltigen Transport von Gasen und Flüssigkeiten, schafft GF Piping Systems Verbindungen fürs Leben. Die Division ist spezialisiert auf branchenführende, leckagefreie Rohrleitungssysteme für verschiedene anspruchsvolle Marktsegmente. Ihr starker Fokus auf Kundenorientierung und Innovation spiegelt sich in der globalen Vertriebs-, Service- und Produktionspräsenz sowie im preisgekrönten Portfolio wider. Das Angebot umfasst Fittings, Ventile, Rohre, Automation, Fertigungs- und Verbindungstechnik.

GF Piping Systems ist in 31 Ländern mit eigenen Verkaufsgesellschaften vertreten, um immer nah am Kunden zu sein. Produktionsstätten an 36 Standorten in Amerika, Europa und Asien gewährleisten ausreichende Verfügbarkeit und schnelle, verlässliche Lieferung. Im Jahr 2021 erwirtschaftete GF Piping Systems einen Umsatz von CHF 1’971 Mio. und beschäftigte 7’686 Mitarbeitende. GF Piping Systems ist eine Division der Georg Fischer AG, die 1802 gegründet wurde, und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen in der Schweiz.

