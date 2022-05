Kultur-Cubes Frankenberg zeigen “Philipp Soldan Projekt” der TSE TSE Künstlergruppe

Kunst im öffentlichen Raum in engem Bezug zur Stadtgeschichte

In Frankenberg/Eder sind die Kultur-Cubes, fünf drei Meter große Würfel, ein fester Bestandteil des Stadtbildes und machen Kunst und Kultur für ein breites Publikum zugängig. Bis Ende Juli werden die Flächen der Cubes mit Arbeiten der TSE TSE Künstlergruppe bespielt, die einen direkten Bezug zur Stadt haben und ein Vorbote der kommenden Ausstellung “Philipp Soldan Projekt” im Museum im Kloster und in Kunsttreff Gneisener Tor sind, die am 14.05.2022 eröffnet wird.

Seit dem 29. Mai 2018 trägt Frankenberg den Namenszusatz “Philipp-Soldan-Stadt”, benannt nach dem Anfang des 16. Jahrhunderts in Frankenberg lebenden und arbeitenden Künstlers, der seinerzeit als Formschneider für Eisengussplatten, Holzschnitzer und Maler bekannt war. Wer war Philipp Soldan? Welche Anknüpfungspunkte haben wir als Künstler an sein Werk? Und wie relevant ist Soldan heute noch? Die TSE TSE Künstlergruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit den individuellen Sichtweisen ihrer fünf Mitglieder, Philipp Soldans Arbeiten neu zu entdecken. Das Projekt ist ein Dialog mit – und zugleich eine Hommage an Philipp Soldan, an sein großartiges Schaffen. Die Ausstellung dokumentiert eine Auseinander-setzung der TSE TSE Künstlergruppe mit den in Frankenberg ausgestellten Arbeiten des Künstlers und ist eine Transformation spätmittelalterlicher Bildinhalte in die Sprache zeitgenössischer Kunst, die den Betrachter auf einer ganz anderen Ebene mit dem Werk des wohl bekanntesten Sohns der Stadt in Verbindung bringen kann.

Die Kultur-Cubes zeigen eine kleine Auswahl der in der Ausstellung zu sehenden Kunstwerke. Mit der Hängung der Arbeiten im öffentlichen Raum möchte die Künstlergruppe dazu beitragen, die Popularität Philipp Soldans zu unterstützen.

Die eigentliche Kunst-Ausstellung wird am Samstag, 14. Mai 2022 um 14 Uhr im Museum im Kloster eröffnet. Die insgesamt über 40 Arbeiten – großformatige Bilder und Miniaturen, Objekte und mit Airbrush bearbeitete Motorradtanks und -helme – sind dann Samstag und Sonntags von 14 bis 18 Uhr im Museum im Kloster sowie im Haus am Geismarer Tor zu sehen. Die Ausstellung wird von einer Vortragsreihe und Führungen begleitet.

TSE TSE Künstlergruppe

1996 gründeten wir, fünf zuvor überwiegend individuell arbeitende Künstler*Innen, die TSE TSE Künstlergruppe in Hamburg. Unser gemeinsames Anliegen ist neben Bündelung der Kräfte bei Planung und Durchführung von Ausstellungen und Projekten der kontinuierliche Austausch untereinander.

Die einzelnen künstlerischen Positionen umspannen stilistisch eine reizvolle Bandbreite. Be-trachter einzubeziehen und auf Räumlichkeiten Bezug zu nehmen, ist ein grundsätzlicher Ansatz unserer Gruppe. Oft wurden Ausstellungen eigens für einen speziellen Ort entwickelt, der so Mittler wird für einen intensiven Austausch zwischen Besuchern, Kunst und Künstlern.

Mitglieder der Gruppe:

Jörg Brandt, Bastian Raiss, Hadi Knütel, Sabine Reyer, Petra Spielmann

