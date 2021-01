Nachhaltige Mode mit Vertrauensgarantie für den Medizinbereich

Komfort trifft auf Funktion

Neunkirchen, 28.01.2021. Die Top-Stickerei aus Siegen präsentiert mit “GREIFF CARE” Kasacks, Hosen und Poloshirts, die bis 95 Grad waschbar und industriewäschetauglich sind. Die optionale Bestickung, z.B. mit einem Logo, hält diesen Temperaturen und höchsten Belastungen mühelos stand. Moderne Schnitte, kreative Ideen und Funktionen zeichnet “GREIFF CARE” aus. Dazu punktet die Textillinie mit prüfbarer Nachhaltigkeit und fünf frische Farben. Bei der Entwicklung der Kollektion zählte jedes auch noch so kleinste Detail: Perfekter Taschensitz, Stehkragen, verdeckte Knopfleisten und dazu noch super bequem!

Das und mehr dürfen Sie von der neuen “GREIFF CARE” Kollektion erwarten. Ganz gleich ob Pflegebereich, Arztpraxis, Apotheke oder Wellness-Oase, mit diesen hochwertigen Designs können Sie sich ganz auf die Gesundheit Ihrer Patienten und Kunden konzentrieren. “GREIFF CARE” fühlt sich nicht nur gut an – als erste Grüne Knopf zertifizierte Pflegebekleidung ist sie auch gut für Mensch und Umwelt. Die Top-Stickerei berät Sie unverbindlich und bemustert die kostenlose Anprobe. Der Onlinekatalog ist unter dem Link https://www.yumpu.com/xx/document/read/64849763/broschure-docwear jederzeit einsehbar.

Das Team der Top-Stickerei freut sich über Ihre Kontaktaufnahme: Tel. 02735-6199985 – eMail: info@top-stickerei.de – www.top-stickerei.de

Die Top-Stickerei aus 57290 Neunkirchen bei Siegen liefert seit mehr als 30 Jahren Bestickung und Textildruck aus eigener Fertigung in Bestform. Die eigene Grafikabteilung liefert kreative Vorschläge und setzt die Programmierung perfekt um. Firmenlogos oder Texte kann man bereits ab einem Teil besticken lassen. Logostickerei auf Hemden erledigt die Computerstickerei ebenso just in time wie bedruckte Abi Shirts. Zum Portfolio gehören mehr als 80.000 modische Textilien für Handel, Verein, Gewerbe und Privat.

Firmenkontakt

Top-Stickerei

Carolin Daniel

Hammerstraße 17

57290 Neunkirchen

027356199985

info@top-stickerei.de

http://www.top-stickerei.de

Pressekontakt

HDW media

Martin Daniel

Am Hammergraben 6

57290 Neunkirchen

02735781546

02735781547

info@hdw.media

http://www.hdw.media

