Neu: Anycast-Nameserver jetzt kostenfrei

Im letzten Jahr sahen sich viele Anbieter mit Distributed Denial of Service (DDoS)-Attacken auf ihre Nameserver konfrontiert. Wenn Ihre Unternehmenswebsite bisher verschont geblieben ist, besteht dennoch das Risiko, dass sie als nächstes Ziel solcher Angriffe zeitweilig offline genommen werden muss. Es gibt jedoch Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Sicherheit Ihrer Domains zu stärken.

Was sind Anycast-Nameserver und wie funktionieren sie?

Anycast ist eine Netzwerktechnologie, die es ermöglicht, dass eine einzige IP-Adresse an verschiedenen geografischen Orten gleichzeitig genutzt wird. Das globale Internet-Routing-Protokoll BGP (Border Gateway Protocol) leitet Anfragen an den Standort, der topologisch am nächsten liegt. Dies reduziert die Latenzzeiten bei DNS-Abfragen und verteilt die Belastung auf mehrere Standorte, die sogenannten „Nodes“.

Bei einem Angriff auf das Nameserver-Netzwerk wird nur der Node betroffen, der dem Angriffsort am nächsten liegt, sodass die anderen Nodes den normalen Betrieb aufrechterhalten können. Durch die Zusammenfassung der Nodes unter einer einzigen IP-Adresse benötigt ein Anycast-Netzwerk weniger „Platz“ in DNS-Paketen als herkömmliche Unicast-Instanzen, da es in der Delegation nur als ein einzelner NS-Record erscheint.

Domains mit Anycast-Nameserver sind nicht nur sicherer und schneller erreichbar, sondern erhalten auch tendenziell einer höheren Pagerank bei Google, da die Schnelligkeit beim Aufruf einer Website in den Algorithmus von Google miteinfliesst.

Die Kosten für Anycast-Nameserver-Dienste werden normalerweise pro Anfrage abgerechnet, was die Preistransparenz für Kunden verringert und die möglichen Kosten unvorhersehbar macht.

Wenn Sie Ihre Domain zum ICANN-Registrar Secura umziehen erhalten Sie Anycast-Nameserver-Dienste kostenlos.

Dies bietet eine effektive Möglichkeit, die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Website zu erhöhen, ohne unerwartet hohe Kosten befürchten zu müssen.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/anycast.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: gemeinfrei