Neu eröffnet: LUX* Grand Baie Resort & Residences

München/ Grand Baie, 3. Dezember 2021. Pünktlich zum 10ten Jubiläum von LUX* Resorts & Hotels hat am 1. Dezember 2021 das LUX* Grand Baie Resort & Residences seine Türen geöffnet und läutet eine neue Generation von Resorts im Boutique-Stil ein, mit innovativen Dining-Konzepten, modernsten Fitness- & Wellness-Angeboten und authentisch mauritischen Erlebnissen. Das elegante Hideaway befindet sich im Norden von Mauritius, einer Gegend die für ihre lebhaften Strandcafes, Bars und das lokale Kunsthandwerk bekannt ist. In die malerische Lagune von Grand Baie eingebettet, bietet das neue Flaggschiff von LUX* Resorts & Hotels uneingeschränkte Sicht auf das türkisfarbene Wasser und die weißen Sandstrände der Insel.

“LUX* Grand Baie Resort & Residences bietet Überraschungen auf Schritt und Tritt – von dem Moment, an dem die Gäste die weitläufige Lobby betreten, werden sie spüren, wie ihnen alle Last von den Schultern fällt. Von den ausgesuchten Designerstücken bis hin zum perfekten Aperitivo in der Rooftopbar und dem persönlichen Service in einer sicheren und hygienischen Umgebung, die durch das Gesundheits- und Sicherheitsprogramm Collective Care von The Lux Collective noch verbessert wird, wird das Erlebnis unvergleichbar sein”, so Ashish Modak, General Manager.

Tropisches Hideaway im Kelly Hoppen-Design

Der Entwurf des LUX* Grand Baie stammt aus der Feder von Jean-Francois Adam. Der aus Mauritius stammende Architekt ließ sich von der Segelbootarchitektur und seiner Kindheit inspirieren, die er genau an dem Strand verbrachte, wo das Resort heute steht. Heraus kam ein Design-Konzept, welches das Leben drinnen und draußen und die “Reinheit” in Harmonie mit der natürlichen Umgebung heraufbeschwört. Die Architektur bricht mit den traditionellen Formen auf Mauritius und ist gleichzeitig eine Hommage an die ursprünglichen Materialien der Insel.

Design-Maestro Kelly Hoppen CBE hat die Innenräume entworfen, welche die Schönheit des Landes und des Indischen Ozeans mit großzügigen Räumen, exquisiten neutralen und natürlichen Texturen und Tönen heraufbeschwören und Raffinesse wie Komfort ausstrahlen.

Aufregende LUX* Signature-Unterkünfte

Jede Suite, Villa, Residenz und jedes Penthouse wurde mit viel Liebe zum Detail eingerichtet – eine Symbiose aus Luxus und Komfort, die das Gefühl vermittlet, sich im eigenen Designer-Ferienhaus in den Tropen zu befinden.

– 86 LUX* Junior Suiten (65 qm) bieten einen geräumigen Eingangsbereich, ein Ankleidezimmer, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer mit übergroßer Dusche und separater Badewanne. Neutrale Farben und der raffinierte Beach Style fügen sich nahtlos in das tiefe Blau des umgebenden Ozeans und des weißen Sandes von Mauritius ein.

– 20 LUX* Pool Residences (2 Schlafzimmer – 180 qm) und 2 LUX* Pool Penthouses (3 Schlafzimmer – 325 qm) verfügen über private Pools, moderne Küchen, weitläufige Terrassen, private Wohn- und Esszimmer.

– 7 LUX* Pool Villen (2 Schlafzimmer – 240 qm) haben einen privaten Pool und eine Feuerstelle, sowie einen Pavillon im Freien und Sonnendecks auf einer Schatten spendenden Terrasse.

– 1 LUX* Grand Beach Pool Villa (3 Schlafzimmer – 420 qm) ist das ultimative tropische Hideaway mit direktem Zugang zum Strand, einem breiten Sonnendeck und einem Chef de Maison, der auf der Außenterrasse Köstlichkeiten serviert.

Die LUX* Pool Penthouses, die LUX* Pool Villen und die LUX* Grand Beach Pool Villa verfügen zudem über einen privaten Butler-Service.

Schwimmende Tapas & Fine Dining am Strohfeuer

Das Beach Rouge – das charakteristische Beach-Club-Konzept der LUX* Resorts & Hotels – bietet entspanntes Essen den ganzen Tag über. Direkt am Wasser gelegen, wird hier frische, lokale Küche zum Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert. Abends wenn die Sonne unter den Horizont sinkt und den Raum in ein spektakuläres Rot taucht, wird die Bar zum Mittelpunkt des Resorts und DJs geben musikalisch von Chill bis Groove den Ton an. Das Fine Dining Restaurant Ai KISU (was auf Japanisch ‘Flamme’ bedeutet) überzeugt mit einer lebhaften Atmosphäre und erstklassiger asiatischer Küche, die am Warayaki-Strohfeuer in einer offenen Showküche zubereitet wird. Der zum Restaurant gehörende Privatclub Club Ai KISU glänzt mit elegantem Interieur, Pop-up-Dinner-Partys und Auftritten von internationalen DJs und lokalen Musikern. Das europäisch inspirierte Maison LUX* brüht frischen, organischen Kaffee aus eigener Herstellung und serviert eine Auswahl an französischem, italienischem und spanischem Gebäck und hausgemachtem Gelato. Ein weiteres Highlight des Resorts ist das weitläufige Rooftop Bar/-Restaurant Bisou auf dem Dach, das einen spektakulären Panoramablick auf den umliegenden Indischen Ozean bietet. Die adults-only area beherbergt einen 30 Meter langen Infinity-Pool, in dem Tapas auf schwimmenden Tabletts serviert werden und der von Cabanas und natürlichem Grün umgeben ist. Wenn die Nacht hereinbricht, verwandelt sich der Bereich in eine Lounge-Bar, in der die Gäste lebhafte Musiksets vom hoteleigenen DJ genießen können.

Wellness & Fitness auf neuem Level – erstes Rooftop Fitness im Indischen Ozean

Ein ganzheitlicher Wellness-Ansatz ist die Schlüsselkomponente im Design von LUX* ME Spa & Fitness. Die Wellness-Einrichtungen erstrecken sich über vier Etagen und schaffen mit schickem Interieur, modernster Technologie und uralten Weisheiten aus Ost und West ein Wellness-Ökosystem, welches die Gäste rundum wohlfühlen lässt. Das Spa bietet zudem eine Reihe von Thermal-Erlebnissen, darunter ein einzigartiges Hydrotherapie-Konzept, Kneipp-Gang, türkisches Hammam und Tepidarium-Bäder, neben acht geräumigen Behandlungsräumen, in denen die Gäste auf High-Tech-Betten charakteristische Spa-Behandlungen erleben können.

LUX* Me Fitness ermöglicht eine einzigartige Balance aus Indoor- und Outdoor-Wellness-Erlebnissen. Es wird eine breite Palette an wöchentlichen Fitness- und Wellness-Kursen angeboten, die von Kraft- und Funktionstraining, HIIT, Radfahren, Soft-Sand-Running bis hin zu Mobility Recovery und Yoga reichen, sowohl für kleine als auch große Gruppen. Personal Training und spezielle urbane Fitness-Retreats, die die neuesten trainingswissenschaftlichen Prinzipien integrieren, ergänzen das Angebot auf Basis von individuellen Bedürfnisse und Zielen.

Das voll ausgestattete Fitnesscenter verfügt über einen Outrace Functional Fitness Cube und eine Technogym Excite Live Range mit sechs verschiedenen Cardio-Einstellungen für alle Bedürfnisse und Fähigkeiten. Um das Herz höher schlagen zu lassen, wird es ein Technogym Group Cycle Studio geben, in dem sowohl von Trainern geleitete als auch virtuelle On-Demand-Cyclingkurse angeboten werden. Das Niyama Studio ist ein minimalistischer Raum für Körper und Geist, in dem Privat- oder Kleingruppenkurse wie Yoga, Pilates, Stretching und Entspannungskurse angeboten werden. Die Wellness-Bar bietet vor und nach dem Training Getränke zum Aufladen und Rehydrieren.

Muscle Up on the Roof, das erste vollwertige Outdoor-Wellness-Experience auf dem Dach des Indischen Ozeans, wartet mit zwei 30 Meter langen Laufstrecken nach olympischem Standard und einem MyBeast Functional Fitness Frame, der mit 12 Trainingsstationen wie Power Rack, Multi Pull-up und Boxsack ausgestattet ist, auf.

LUX* Juniors – Sinnvoll unterhalten

Bei PLAY dreht sich alles um Achtsamkeit und zeitgemäße Erlebnisse für Kinder zwischen drei und 12 Jahren. Mit fachkundig kuratierten Aktivitäten, die Individualität, Selbstentdeckung und Entwicklung fördern, sind die Programme auf fünf Säulen ausgerichtet: gut essen, bewegen, pflegen, fühlen und erschaffen. Kinder können sich im Gartenprojekt “Little Green Fingers” ausprobieren, im Ice Cream Lab” Gelato herstellen und bei einer Junior-Yoga-Session zur Ruhe kommen. Teenager verbringen ihre Zeit im Studio 17 mit alten Arcade-Spielen, erkunden ihre musikalischen Talente am DJ-Deck oder schärfen ihr kreatives Auge an der Photofanatics-Station. Oder sie erkunden den Ozean bei Windsurf-, Kajak- und Paddle-Board-Kursen.

Weitere Informationen und Buchungen unter: www.luxresorts.com oder per Email an reservation@theluxcollective.com

Über LUX* Resorts & Hotels

Unter dem Motto Lighter.Brighter hilft LUX* Resorts & Hotels Menschen dabei, das Leben zu feiern, indem sie konsequent das Versprechen einer anderen Art von Luxus erfüllen: Gastfreundschaft, die einfach leichter ist. Heller. LUX* schafft außergewöhnliche Erlebnisse an den unterschiedlichsten Orten – ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – alles Unnötige wird verbannt und einfacher, frischer und sinnlicher als bei den Mitberwerbern umgesetzt.

