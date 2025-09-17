Neu: Weiterbildung zum „Positivity Guide“

Das Beratungs- und Trainingsunternehmen Positivity Guides, Berlin, startet 2026 nach deren firmeninterner Erprobung erstmals eine offene berufsbegleitende Weiterbildung zum Positivity Guide.

Für die meisten Profit- und Non-Profit-Organisationen gilt: Ihre Leistung wird zunehmend in bereichs- und zuweilen sogar unternehmensübergreifender Team- und Projektarbeit erbracht. Für ihre Führungskräfte bedeutet dies: Sie müssen ihre Mitarbeitenden zunehmend an der langen Leine führen und auf deren Kompetenz und Loyalität vertrauen; zudem darauf, dass diese sich eigeninitiativ für das Erreichen der Unternehmensziele engagieren.

Eine neue Führungskultur und Kultur der Zusammenarbeit entwickeln

Dies tun Mitarbeitende nur, wenn sie sich mit ihrem Arbeitgeber und ihren Aufgaben identifizieren. Dies setzt wiederum eine Unternehmens- und Führungskultur voraus, bei der sich die Mitarbeitenden

-als Individuum wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen und

-die erforderlichen Frei- bzw. Gestaltungsspielräume zum Entfalten ihrer Fähigkeiten haben.

Dafür, wie eine solche Kultur in Unternehmen gleich welcher Art geschaffen werden kann, liefert die Positive Psychologie revolutionäre Erkenntnisse. Zudem wurden hierauf aufbauend zahlreiche Modelle und Tools entwickelt, mit denen

-Führungskräfte und Projektleiter sowie

-im HR-Bereich und in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung tätige Personen

in ihrer Organisation bzw. ihrem Verantwortungsbereich ein entsprechendes Umfeld kreieren können.

Berufsbegleitende Weiterbildung zum „Zertifizierten Positivity Guide“

Das hierfür erforderliche Know-how und die nötigen Skills können Interessierte in einer berufsbegleitenden Weiterbildung zum „Zertifizierten Positivity Guide“ erwerben, die die Positivity Guides eGbR, Berlin, nach deren firmeninterner Erprobung ab dem Mai 2026 erstmals als offene Weiterbildung durchführt. In ihr werden den Teilnehmern alle Kompetenzen vermittelt, die sie als Stimulatoren und Multiplikatoren einer durch die Positiven Psychologie inspirierten Führung und Zusammenarbeit in Unternehmen brauchen.

Weiterbildung verzahnt Präsenz- und Online-Lernen

Die 6-monatige Weiterbildung besteht aus sechs dreitägigen Präsenz-Modulen zwischen denen jeweils Online-Sessions zum Vertiefen des Gelernten und zur Reflektion von dessen Umsetzung in der Praxis stattfinden. Das erste Modul trägt die Überschrift „Positive Business: neue Wege beschreiten“. In ihm erfahren die Teilnehmer unter anderem, wie sich die Forschungsergebnisse der Positiven Psychologie zum Steigern der Zufriedenheit und Arbeitsmotivation von Mitarbeitenden nutzen lassen. Zudem identifizieren sie Anwendungsfelder in ihrem Betrieb und planen sie die „Business-Projekte“, die sie im Verlauf der Weiterbildung dort durchführen.

Das zweite Modul steht unter der Überschrift „Positive Business: „Sich selbst positiv fuhren“. In ihm geht es darum, dass Positivity Guides, um wirksam zu sein, auch eine entsprechende Ausstrahlung und einen korrespondierenden Wertekanon haben müssen. Also befassen sich die Teilnehmenden unter anderem mit der Frage, wie sie ihren Mindset erweitern, ihren Optimismus und ihre Selbstwirksamkeit steigern sowie ihre Achtsamkeit erhöhen können.

Als Führungskraft die Menschen einbinden und Netzwerke schaffen

Im dritten Modul „Positive (Arbeits-)Beziehungen gestalten“ liegt der Fokus auf dem Thema Zusammenarbeit. In ihm erfahren die Teilnehmenden unter anderen, was die Erfolgsfaktoren positiver Arbeitsbeziehungen sind und wie man Menschen einbinden und Netzwerke positiv gestalten kann. Zudem lernen sie auf den Erkenntnissen der Positiven Psychologie basierende Tools zur Teamentwicklung kennen.

Im vierten Modul „Leidenschaft bei der Arbeit fördern“ geht es vor allem darum, wie man die Motivation und das Engagement von Menschen steigern kann – zum Beispiel, indem man ihnen Flow-Erlebnisse ermöglicht. Ausführlich wird in ihm auch erörtert, wie man die Stärken

von Menschen erkennt und fördert, ihnen das Erfahren von Sinn ermöglicht und für sie die Werte, von denen sich das im Unternehmen beim Handeln leiten lässt, erfahrbar macht.

Die Widerstandkraft der Organisation und Mitarbeitenden stärken

Im fünften Modul „Zukunft positiv gestalten“ erfahren die Teilnehmer unter anderem, welche Bedeutung eine attraktive Unternehmensvision für die Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitgeber hat und wie sich ihre Resilienz stärken lässt. Zudem erfahren sie, wie sich im Betriebsalltag die in der VUKA-Welt nötige Flexibilität schaffen lässt und lernen Tools zum Steigern der Agilität kennen.

Positivity Guides

Im sechsten und letzten Modul „Positivity Guides in der Praxis“ erfahren die Teilnehmer dann, was eine resiliente Organisation auszeichnet. Zudem definieren sie Entwicklungs- und Handlungspläne fur ihr Unternehmen. Außerdem präsentieren sie in ihm die Ergebnisse der Business-Projekte, die sie im Verlauf der Ausbildung durchführten, bevor schließlich ihre Zertifizierung als „Positivity Guide“ erfolgt.

Ein professioneller Positive Psychologie-Anwender und -Berater werden

Diese ermöglicht es den Teilnehmern auch, sich als „Anwender der Positiven Psychologie / Certified Professional of Positive Psychology“ durch den Dachverband DACH-PP e.V. für Positive Psychologie anerkennen zu lassen. Absolvieren die Teilnehmer aufbauend auf der Weiterbildung noch zwei viertägige Intensivseminare „Positive Leadership“ und „Positive Mitarbeiterentwicklung“ können sie sich zudem als „Berater der Positiven Psychologie / Certified Consultant of Positive Psychology“ anerkennen lassen.

Als Person und Organisation von der Positivity Guide Ausbildung profitieren

Die Ausbildung zum Positivity Guide lohnt sich laut Aussagen von Elke Katharina Meyer, Frank Nesemann und Thomas Achim Werner, die gemeinsam das Führungsteam des Unternehmens Positivity Guides eGbR bilden und das Buch „Positiv führt! Mit Positive Leadership Teams und Organisationen empowern“ schrieben, nicht nur für die Teilnehmenden. Auch die Unternehmen, für die sie arbeiten, profitieren hiervon, da Positivity Guides unter anderem

-mit den wissenschaftlich fundierten Methoden und Techniken der Positiven Psychologie nachhaltige Entwicklungsprozesse in Unternehmen bewirken,

-die Unternehmenskultur positiv und zukunftsgerichtet gestalten,

-relevante Veränderungsschritte im Unternehmen einleiten,

-die Basis zum Bewältigen der VUCA-Herausforderungen schaffen,

-Wertschätzung praktisch erlebbar machen,

-eine dynamische Potenzialentfaltung von Personen und Organisationen ermöglichen sowie

-das Fundament für ein agiles und zukunftsfähiges (Zusammen-)Arbeiten legen.

Mehr über die Positivity Guide Ausbildung erfahren

Die berufsbegleitende Weiterbildung findet in Wolfsburg am Allersee statt und startet im Mai 2026. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 begrenzt. Der Preis für die Teilnahme beträgt 9.800 Euro (plus MwSt. – Fruhbucher- und Gruppenrabatte auf Anfrage). Nähere Infos über die Ausbildung sowie die Positive Leadership Seminare und Trainings, die die Positivity Guides auch firmenintern durchführen, finden Interessierte auf der Webseite www.positivity-guides.de . Sie können die Veranstalter auch direkt kontaktieren (kontakt@positivity-guides.de; Tel.: 030/ 893 77 950).

Die Positivity Guides, Berlin und Braunschweig, sind darauf spezialisiert, eine Positive Leadership Kultur in Unternehmen zu implementieren. Sie machen deren Führungskräfte und Teams u.a. in Workshops, Trainings, Coachings und Beratungsprojekten mit einer Fülle von auf der Positiven Psychologie basierenden Modellen und Techniken vertraut, die in der betrieblichen Praxis zu einer positiven Veränderung und Weiterentwicklung führen.

Dabei werden Elke Katharina Meyer, Thomas Achim Werner und Frank Nesemann, die gemeinsam das Lead-Team der Positivity Guides bilden und das Buch „Positiv führt! Mit Positiv Leadership Teams und Organisationen empowern“ verfasst haben, von einer Vielzahl von Trainern, Beratern und Coaches unterstützt. Diese sind wie sie alle zertifizierte PERMA-Lead Berater.

Firmenkontakt

Positivity Guides eGbR

Elke Katharina Meyer

Alt-Stralau 44

10245 Berlin

+49 (0) 30 893 77 950



https://www.positivity-guides.de

Pressekontakt

Die PRofilBerater

Bernhard Kuntz

Kranichsteiner Str. 101

64289 Darmstadt

+49 (0) 6151-896590



https://www.die-profilberater.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.