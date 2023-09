Neue Erlebnis-Arena B´Moovd in der Sportstadt Wolfsburg

Sportsbar, Activity Lounge & Events

Im Herbst 2023 geht die neue Erlebnis-Arena B´Moovd in Wolfsburg an den Start. Auf einer Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern entsteht ein moderner Treffpunkt für Sport-Enthusiasten, Freizeit-Gäste, Privat-Veranstaltungen und Firmen-Events. Dafür hat das renommierte Wolfsburger Unternehmen Röhrdanz Fun und Fitness GmbH rund 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung des ehemaligen Strike Bowling Centers investiert, um mit dem neuen B´Moovd eine einzigartige Erlebniswelt rund um das Thema Sport zu schaffen.

Bewegung, Begegnung und Genuss

Für sportliche Besucher gibt es im Bewegungsbereich des B´Moovd 24 topmoderne Bowling-Bahnen mit neuester digitaler Technik. Einige der Bahnen sind mit Augmented Reality Technologie für ein interaktives Gaming-Erlebnis ausgestattet. An vier VIP-Bahnen wird ein exklusives Catering der Gäste angeboten. Die trendige Activity Lounge ist mit Billiard, Snooker, Dart und digitalen Gaming-Stationen ausgestattet.

Begegnung wird im B´Moovd Event-Bereich großgeschrieben: Auf der Bühne finden regelmäßig Events rund um das Thema Sport statt. Große LED-Wände und Monitore sorgen für einzigartige Public Viewing Erlebnisse bei sportlichen Ereignissen wie Fußball-, Eishockey- und Football-Spielen, Formel-Eins-Rennen und anderen Sport-Anlässen. Zudem bietet die B´Moovd Erlebnis-Arena für private Feierlichkeiten ebenso wie für Firmen-Events den passenden Begegnungsrahmen.

Für Genuss sorgt die moderne B´Moovd Sportsbar im lässigen amerikanischen Stil mit zwei gastronomischen Bereichen und umlaufender Theke. Im Innenbereich gibt es 300 Sitzplätze und im Biergarten stehen 50 Außenplätze zur Verfügung. Das kulinarische Konzept bietet eine moderne Küche mit Sportsbar-Klassikern ebenso wie trendgerechten vegetarischen und veganen Köstlichkeiten.

Sportlicher Standort und sportliches Ambiente

Die Erlebnis-Arena B´Moovd ist am sportaffinen Standort in Wolfsburg optimal positioniert direkt neben der Grizzly Bundesliga-Eishalle, nahe des VFL-Damen-Stadions und der Volkswagen-Arena sowie gegenüber Norddeutschlands größtem Sportbad. So bietet B´Moovd Einheimischen und Wolfsburg-Besuchern ein attraktives Freizeit-Angebot in exponierter Lage.

Die unmittelbare Nähe zu den Profi-Clubs spiegelt sich im sportlichen Ambiente der B´Moovd Erlebnis-Arena wider mit sportiven Deko-Highlights und der Ausstellung besonderer Exponate aus dem internationalen Profi-Sport. Die heimischen Clubs unterstützt B´Moovd mit Banner-Werbung und ist mit dem neuen Logo in der Volkswagen-Arena präsent.

Weitere Informationen zum Bau-Fortschritt und dem finalen Eröffnungstermin sind abrufbar unter www.bmoovd.de.

Die Wolfsburger Unternehmensgruppe Röhrdanz ist Eigentümer und Betreiber der Erlebnis-Arena B´Moovd. Die Firma Röhrdanz Holding GmbH wird vertreten durch den Geschäftsführer Frank Röhrdanz. Das Familien-Unternehmen wurde 1998 gegründet. Heute arbeiten rund 250 Mitarbeiter in den vier Unternehmensbereichen Immobilien, Handel, Stiftung, Fun + Fitness. Grundlage des Unternehmenserfolgs sind vier strategische Kernwerte: Mut & Leistung, Menschlichkeit & Loyalität. So werden gezielt Investment-Chancen genutzt, zuverlässige Leistungsziele definiert und eine menschliche Unternehmenskultur sowie loyale Beziehungen zu Partnern und Mitarbeitern gepflegt. Weitere Informationen zum Unternehmen sind abrufbar unter www.roehrdanz.com

