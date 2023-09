Weiter erfolgreich auf Wachstumskurs

CARAT Gruppe erweitert Produktpalette um Motorradbatterien von GS Yuasa

Krefeld, 5. September 2023 – Die Zusammenarbeit zwischen der CARAT Unternehmensgruppe und GS YUASA startete mit Fokus auf die Automobilbatterien des führenden Batterieherstellers. Nun erweitern die beiden Unternehmen die Partnerschaft und ergänzen das Erfolgsportfolio um die GS YUASA Batteriemodelle in Erstausrüsterqualität für den Motorradmarkt.

Jede GS YUASA Motorrad- und Powersport-Batterie verfügt über die gleiche hohe Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit wie die Originalbatterie eines Motorrads. Werkseitig werden GS YUASA Motorrad- und Powersport-Batterien bereits in einer Vielzahl an großen Motorradmarken eingebaut, darunter Honda, Yamaha, Kawasaki und Harley-Davidson. Dank der engen Zusammenarbeit mit diesen Herstellern und mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Batterien, erfüllt GS YUASA die besonderen Anforderungen von Fahrern und Herstellern gleichermaßen. Damit etablierte sich das Unternehmen als weltweiter Marktführer für Motorradbatterien, als zuverlässiger Partner für Qualität und Innovation sowie führende Erstausrüster.

„Bei der Zusammenarbeit mit CARAT überzeugt uns vor allem die Fokussierung auf den nachhaltigen Erfolg mittelständischer Partnerunternehmen im Bereich Fahrzeugteilegroß- und Einzelhandel“, so Raphael Eckert, General Manager Sales & Marketing Components der GS YUASA Germany GmbH. „Auch ihr Verständnis für die Anforderungen mit denen sich Werkstätten auseinandersetzen, trägt zum Erfolg der Kooperation bei. Dabei setzt CARAT hohe Ansprüche an die Produkt- und Servicequalität, ähnlich, wie wir bei GS YUASA.“

Lösungsorientiert für den Fahrzeugmarkt von morgen

Neben einem professionellen Miteinander, der verlässlichen Außendienstpräsenz und strukturierten Distributionsstruktur des Batterieherstellers, überzeugen CARAT auch die kreativen und unkompliziert realisierbaren Marketing-Pakete, vor allem aber die hohe Qualität der Produkte. „Wir bei CARAT verstehen uns auch als Servicestelle und Impulsgeber für unsere Geschäftspartner“, so Andreas Köcher, Categorymanager bei CARAT. „Mit gleichermaßen innovativen Konzepten und hochwertigen Produkten, schaffen wir eine Entlastung im Tagesgeschäft und tragen nachhaltig zum Erfolg bei. Entsprechend freuen wir uns, die markführenden Motorradbatterien von GS Yuasa nun ebenfalls zu unserem Angebot zählen zu können.“

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

Bildquelle: GS Yuasa