Neuer BTB-Lehrgang „Biochemie nach Dr. Schüßler / Schüßler-Salze“: Sanfte Therapieform spricht die Selbstregulation des Körpers an

Wenn verschiedene Symptome und Erkrankungen anzeigen, dass Körper und Geist aus dem Gleichgewicht geraten sind, kann die „Biochemie nach Dr. Schüßler“ als sanfte Therapieform das Gleichgewicht wiederherstellen. Dazu benötigen Heilpraktiker/innen und Ärzt/innen ein tiefes Verständnis für die Wirkprinzipien der biochemischen Mineralsalze. Mit seinem neuen Fernlehrgang vermittelt das BTB fundiertes Basis- und Vertiefungswissen zur biochemischen Heilmethode nach Dr. Schüßler und bereitet darauf vor, die verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zum Wohle der Patienten auszuschöpfen.

Nach dem Begründer Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler beeinflussen Mineralstoffe den gesamten Zellstoffwechsel und damit die Gesundheit eines Menschen. Krankheiten können ihm zufolge durch einen Mangel an lebenswichtigen Mineralien entstehen. Um diesen Mangel ausgleichen zu können, erhalten die Lernenden einen tiefen Einblick in die grundlegenden Prinzipien der biochemischen Lehre sowie die Wirkungszusammenhänge auf zellulärer Ebene.

Schüßler-Salze zielgerichtet bei gestörten Grundfunktionen des Zellstoffwechsels einsetzen

Die Teilnehmenden des Lehrgangs setzen sich eingehend mit den Wirkprinzipien der Schüßler-Salze auseinander: Sie machen sich mit den Basissalzen nach Dr. Schüßler sowie den später hinzugekommenen Ergänzungs- und Erweiterungssalzen vertraut. Sie lernen für jedes einzelne Mineralsalz die jeweilige Funktion im Organismus kennen, eignen sich fundiertes Wissen über die elementaren Zuordnungen der Salze und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten an. So lernen sie, Symptome richtig zu deuten und daraus die notwendige Therapie abzuleiten, um die gestörten Grundfunktionen des Zellstoffwechsels zu korrigieren.

Anhand von Antlitz-, Zungen- und Sekretdiagnostik ermitteln die Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs „Biochemie nach Dr. Schüßler / Schüßler-Salze“, welches Salz in welcher Potenz und welcher Darreichungsform der Organismus benötigt, um die gestörten biochemischen Abläufe zu regulieren. Ihre Therapie stimmen sie stets auf das Individuum ab und berücksichtigen dabei mögliche Vorerkrankungen, Unverträglichkeiten, die Konstitution und das Alter.

Naturheilkundliches Grundverständnis für Ärzt/innen und Heilpraktiker/innen

Für Ärzt/innen und Heilpraktiker/innen bietet die „Biochemie nach Dr. Schüßler“ als integrativer Ansatz der Naturheilkunde eine sinnvolle Weiterqualifizierung. Der staatlich zugelassene Lehrgang ist auf 12 Monate ausgelegt; die 12 Studienbriefe und 2 Übungshefte erfordern einen Lernaufwand von etwa 6 Stunden pro Woche. Mit erfolgreichem Abschluss verfügen die Absolventinnen und Absolventen über das nötige Rüstzeug, mit Schüßler-Salzen sanft das körperliche und geistige Gleichgewicht zu fördern. Durch ihre Ausbildung haben sie zudem ein gutes naturheilkundliches Grundverständnis entwickelt, das für den Einstieg in andere ganzheitliche Systeme hilfreich ist. Für alle, die noch nicht über eine Therapieerlaubnis in Deutschland verfügen, diese aber gern erwerben würden, bietet das BTB den Fernlehrgang auch als Fachrichtung zur Heilpraktikerausbildung an.

Weitere Informationen zum Lehrgang finden Sie unter https://www.btb.info/ausbildung-biochemie-nach-dr.-schuessler-schuessler-salze.html.

Das Bildungswerk für therapeutische Berufe (BTB) ist seit 39 Jahren auf Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitswesen spezialisiert. Alle Lehrgänge in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Prävention, Beratung und Therapie, Sport und Fitness sowie Pflege und Betreuung zeichnen sich durch Praxisnähe und hohe fachliche Qualität aus. Das BTB ist Kooperationspartner wichtiger Berufsverbände. Damit gehört das BTB zu den führenden Anbietern im Weiterbildungssektor.

Die Ausbildungen des BTB sind nach dem Leitsatz ‚Aus der Praxis – für die Praxis‘ konzipiert. Durch die Möglichkeit, bestimmte Studiengänge von Anfang an mit unterschiedlichen Fachrichtungen zu kombinieren, erhalten Absolventinnen und Absolventen einen fachlich umfassenden Einstieg in die Praxis. Das pädagogische Konzept des BTB verknüpft Fernlehrgänge mit Präsenzseminaren, so dass die Studierenden von den Vorteilen beider Unterrichtsmethoden profitieren.

Alle Fernlehrgänge sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Über 40 erfahrende Dozenten und Tutoren leiten die Ausbildungen sowie Seminare und betreuen die Studierenden bis zu zwei Jahre nach Ende der Studienzeit. Diejenigen, die sich für eine berufliche Selbstständigkeit entscheiden, haben Anspruch auf eine kostenlose Beratung zu sämtlichen Fragen der Existenzgründung und des Marketings. Absolventinnen und Absolventen einer berufsbegleitenden Ausbildung erhalten die kostenfreie Mitgliedschaft in einem Berufsverband.

