Neuer Gentleman des deutschen Schlagers mit Hitgarantie!

Trotz vieler Auftritten war Danny Buller auf den Streaming Plattformen unbekannt. Jetzt veröffentlicht er mit Hitproduzententeam die neue Single ,,Denn deine Liebe.”

Mit dieser neuen Single steht Gentleman Danny Buller in den Startlöchern und hat einiges an packenden und interessanten Stories dazu parat.

Für “Denn Deine Liebe” hat sich Danny Buller den Hitproduzenten Charly Bereiter ins Team geholt, der für Beatrice Egli oder Brunner & Brunner produziert hat. Diese Produktionserfahrung spiegelt sich im wohlklingenden und modernen Schlagersound dieser Single wieder.

Wie geschaffen entstand im spanischen Marbella, an der Küste Andalusiens das Musikvideo, was in dieser Zeit nicht einfach war. Dennoch hat er es geschafft, in dieser wunderschönen Stadt diesen Titel als Video umzusetzen.

Hierfür konnte Danny Buller den erfolgreichen Videoproduzenten Denny Schönemann gewinnen, der für Namen wie Markus Wohlfahrt von den Klostertalern, Achim Petry, Stefanie Hertel, Jonny Hill und Linda Feller Musikvideos produziert hat.

Der charismatische Schlagersänger Danny Buller zeichnet sich vor allem durch seine Herzlichkeit aus, die sich in seiner Stimme und seinen vorherigen Liedern, wie “Fliegen” und “Zurück nach Mallorca”, sofort wiedererkennen lässt. Er tritt überwiegend im Norden des Landes bei zahlreichen Stadt- & Heimatfesten, wie bei Galas auf und unterhält die Gäste erstklassig mit modernem Schlager und bekannten Stimmungshits.

Seine Fans nennen ihn den ,,charmanten Romantiker”. Danny Buller versteht es, durch seine sympathische Art, Menschen zu begeistern und diese herzliche Wärme zu vermitteln. In den vergangenen zwei – nicht nur für Künstler schwierigen Jahren, wartete Danny Buller nicht auf den großen Erfolg, sondern blieb immer seinen Fans treu und hatte dadurch viele kleinere Projekte. Somit spielte er unzählige Auftritte vor Seniorenheimen und brachte damit den Bewohnern und Pflegekräften ein wichtiges Stück Unterhaltung & Herzenswärme zurück.

Die Single “Denn Deine Liebe” ist ab 11.02.2022 in allen Download-und Streaming Portalen verfügbar und eine echte Kauf- & Hörempfehlung.

Lieblingsschlager ist ein Social Media Portal für Schlager und Volksmusik. Seit 2022 gibt es die gleichnamige Fernsehsendung, die auf den TV-Sendern Alpen-welle, Alpenland TV, My TV Plus und Wir 24 Europaweit ausgestrahlt wird.

