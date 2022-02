Interlutions und Museumsdienst Köln starten digitale Neuausrichtung

Digitale Leadagentur unterstützt ab sofort die Online-Präsenzen des Museumsstandorts Köln

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 03.02.2022 – Interlutions ist um einen spannenden und großen Neukunden reicher: Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung hat die digitale Leadagentur den Zuschlag für das Projekt bekommen.

In diesem Zuge wird zunächst das Portal museen.koeln neu aufgesetzt, des Weiteren erfolgt der Umzug der Internetpräsenzen städtischer Museen und museumsnaher Institutionen, namentlich des Kölnischen Stadtmuseums, des MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln, des Museums für Ostasiatische Kunst, des Museums Schnütgen, des NS-Dokumentationszentrums, des Rautenstrauch-Joest-Museums – Kulturen der Welt, des Römisch-Germanischen Museums, der artothek und der Kunst- und Museumsbibliothek. Die Websites werden teilweise neu strukturiert.

“Als verlässlicher Partner begleitet der Museumsdienst Köln die Besucher*innen der Kölner Museen seit über 50 Jahren. Wir verantworten das Bildungsangebot in den neun Museen der Stadt Köln und kümmern uns um das Marketing des Museumsstandortes. Das Museumsportal bildet inhaltlich sowie mit seinem technischen System ein wesentliches Glied innerhalb einer gesamtstädtischen Wirkungskette. Die Sammlungen der Museen werden in den kommenden Jahren in den verschiedenen Online-Präsenzen, aber auch mittels mobiler Anwendungen für unterschiedliche Zielgruppen im digitalen Raum zugänglich gemacht”, so Dr. Matthias Hamann, Direktor des Museumsdienstes Köln.

Um dies zu erreichen, initiierte der Museumsdienst im Auftrag der Stadt Köln eine digitale Neuausrichtung der Internetpräsenzen. Zentral steht dabei die Überarbeitung von museen.koeln mit Fokus auf einem vollkommen neuen, intuitiven UX-Konzept, Inhalten mit hohem multimedialem Anteil sowie der Anbindung von Services wie Online-Ticketing und Webshop.

Im weiteren Verlauf werden zudem die Websites der städtischen Museen und museumsnahen Institutionen in die neu geschaffene TYPO3-Multiinstanz umgezogen und in Teilen auch überarbeitet. Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren. Nach dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud setzt mit dem Museumsdienst Köln bereits die zweite Kölner Kulturinstitution auf die digitale und konzeptionelle Expertise von Interlutions.

“Auch wenn wir uns mittlerweile deutschlandweit etabliert haben, liegen die Wurzeln von Interlutions am Rhein. Daher freuen wir uns enorm, einer weiteren Schlüsseleinrichtung Kölns dabei helfen zu dürfen, die kulturellen Schätze unserer Stadt digital sichtbar und erlebbar zu machen”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions:

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch Online-Marketing und Apps.

Firmenkontakt

Interlutions GmbH

Eric Meurers

Neusser Straße 27-29

50670 Köln

+49 (0)221 991 91 – 0

+49 (0)221 991 91 – 99

info@interlutions.de

https://www.interlutions.de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Koeln

022192428140

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Copyright RBA