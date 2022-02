Trendfarben für den Stil der Zeit

BLANKE NEW YORK EDITION

Mit der Profillinie BLANKE NEW YORK EDITION setzt der erfahrene Fliesenzubehörspezialist und Systemanbieter Blanke Systems GmbH aus Iserlohn auf eine Kombination aus bewährtem Design, mutigen Trendfarben und ansprechenden Oberflächen. Das ermöglicht eine designorientierte Gestaltung, die sich an den aktuellen Fliesentrends orientiert, ohne auf den erprobten Kantenschutz verzichten zu müssen.

Immer mehr Endkunden setzten bei der Gestaltung mit keramischen Belägen auf harmonische Farbzusammenstellungen. Nicht nur das Fugmaterial, sondern auch Silikon, Armaturen und Profile müssen farblich aufeinander abgestimmt sein. Dabei sind monochrome Farbkonzepte in Beige, Grau, Greige oder Schwarz voll im Trend. Genau hierzu passt die BLANKE NEW YORK EDITION mit ausgesuchten Farben und Oberflächen.

Einen Schwerpunkt der handverlesenen Edition aus der Iserlohner Designschmiede bilden dezent-dunkle Farbnuancen mit matter Oberfläche bei den Ausführungen Coal Black, Dark Chocolate und Industrial Rust. Mit ihnen lassen sich gestalterisches Unterstatement modern-zurückhaltender Innenarchitektur unterstreichen oder edel-avantgardistische Ausführungen akzentuieren. Als freundlich-klare Farbpendants für ausdrucksstarke Auftritte mit zarter Noblesse vermitteln Quartz, Oyster White und Sugar White reduzierte Intensität. Verfügbar sind diese modernen Farbtrends für die designorientierte Profillinie BLANKE CUBELINE.

Die Varianten Schwarz matt geschliffen, Champagner matt geschliffen, Gold matt geschliffen, Silber matt geschliffen sowie Titan matt geschliffen gehören ebenfalls zu dieser einzigartigen Zusammenstellung von edlen Profilen. Zusätzlich sind für BLANKE CUBELINE noch die Farben Stone Gray, Graphit und Oxid verfügbar. Schon jetzt zählt die ebenfalls für BLANKE CUBELINE erhältliche Farbe Sand Tropez als der Trendsetter für die kommende Saison.

Wenn es um anspruchsvolles Design und extravagante Gestaltung geht, ist die Profillinie BLANKE NEW YORK EDITION dank ästhetischer Oberflächen und trendiger Farben genau die richtige Wahl. Ob klassisch, modern, avantgardistisch oder dezent, die BLANKE NEW YORK EDITION ist immer überzeugend.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke