Neuer Online-Rechner SmartStromCheck.de: Lohnt sich ein dynamischer Stromtarif für Ihren Haushalt?

Itzehoe, 6. Juni 2025 – Mit dem SmartStromCheck steht deutschen Haushalten erstmals ein leistungsstarker, unabhängiger Online-Rechner zur Verfügung, der individuell berechnet, ob sich dynamische Stromtarife gegenüber klassischen Festpreistarifen für sie lohnen.

Dynamische Stromtarife geben die bislang stündlich schwankenden Day-Ahead-Börsenstrompreise an Verbraucher weiter und ermöglichen es diesen, von Zeiten mit günstigen Strompreisen zu profitieren. Bisher war es für Haushalte jedoch kaum einzuschätzen, ob sich ein Wechsel in einen dynamischen Stromtarif wirklich lohnt. Genau hier setzt SmartStromCheck an: Er fragt Details zum Stromverbrauch, zum Laden von Elektroautos, zu Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Grundlasten ab. Auf Basis dieser Daten erstellt der SmartStromCheck ein detailliertes Profil für den Stromverbrauch in jeder der 8760 Stunden eines Jahres.

Dieses Verbrauchsprofil kann der Nutzer mit prognostizierten oder historischen Börsenstrompreisen verbinden, um die voraussichtlichen Kosten eines dynamischen Tarifs für seine individuelle Konstellation in seinem Haushalt zu berechnen. Die Kosten des dynamischen Tarifs stellt der SmartStromCheck den günstigsten Festpreistarifen am jeweiligen Ort gegenüber. Haushalte erhalten so eine transparente Entscheidungsgrundlage, ob sich ein Wechsel des Stromtarifes lohnt. Insbesondere bei Haushalten mit Elektroautos, Batteriespeicher und Wärmepumpen ergeben sich häufig Einsparpotenziale von mehreren hundert Euro. Wenn sich ein größeres Sparpotenzial ergibt, kann der Stromanbieterwechsel direkt mit wenigen Klicks beauftragt werden.

Mit dem SmartStromCheck Energiekosten optimieren

Der SmartStromCheck soll Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei helfen, ihre Energiekosten zu optimieren, und zugleich einen Beitrag zu einer kostengünstigen Energiewende leisten. Je mehr Haushalte in dynamische Stromtarife wechseln, desto mehr werden Spitzenlasten reduziert und desto weniger Backup-Erzeugungskapazitäten und Netzkapazitäten müssen vorgehalten werden. Dadurch wird die Energiewende kostengünstiger.

Der SmartStromCheck ist ab sofort online verfügbar und kann unter folgender Adresse kostenlos genutzt werden:

https://smartstromcheck.de

Über SmartStromCheck.de

SmartStromCheck.de ist eine unabhängige Plattform, die Haushalte dabei unterstützt, ihre Stromkosten zu optimieren und von modernen Energielösungen zu profitieren. Mit klarer Fokussierung auf Transparenz und Benutzerfreundlichkeit setzt die Plattform neue Maßstäbe in der Beratung zu dynamischen Stromtarifen.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Verfügbares Bildmaterial zur Pressemitteilung:

Screenshot Eingabemodul Photovoltaik

https://smartstromcheck.de/media-downloads/2025/ssc_pm_1_01_lg.png

Screenshot Ergebnis

https://smartstromcheck.de/media-downloads/2025/ssc_pm_1_03_lg.png

Screenshot Ergebnis Detail

https://smartstromcheck.de/media-downloads/2025/ssc_pm_1_02_lg.png

Kontakt

SmartStromCheck Guido Haeger

Guido Haeger

Schmiedekoppel 15

25578 Dägeling

04821



https://smartstromcheck.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.