Wildix bringt erstes modulares Live-AI-System auf den Markt, das direkt in eine UCaaS-Plattform integriert ist

Wildix, ein globaler Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS), stellt die erste nativ integrierte agentenbasierte KI für UCaaS vor. Die neue Lösung ist modular, codelos und bereits in mehr als 1.000 Kundenumgebungen aktiv. Unternehmen können damit Kundeninteraktionen automatisieren, die Betriebskosten senken und ihre Serviceleistungen skalieren – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Laut Gartner wird agentenbasierte KI bis 2029 rund 80 % aller Kundenanfragen eigenständig bearbeiten. Die Betriebskosten könnten dadurch um bis zu 30 % sinken.

„Die agentenbasierte KI-Lösung von Wildix, die über alle Kommunikationskanäle hinweg funktioniert, kommt genau zur richtigen Zeit“, sagt Oru Mohiuddin, Research Director bei IDC. „Immer mehr Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und dabei gleichzeitig die Kundenzufriedenheit und Effizienz zu verbessern. Lösungen, die beides leisten, treffen daher auf großes Interesse.“

Wildix reagiert mit der aktuellen Markteinführung frühzeitig auf diese Entwicklung: Die KI ist direkt in bestehende Geschäftsprozesse eingebettet und automatisiert Gespräche in Echtzeit – ohne IT-Support, Schnittstellen (APIs) oder aufwendige Entwicklung.

„Unternehmen stehen unter Druck, schneller zu reagieren, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Servicequalität zu verbessern“, sagt Dimitri Osler, Mitgründer und CIO von Wildix. „Unsere Lösung setzt genau hier an. Die KI assistiert nicht nur, sie handelt eigenständig, passt sich an und integriert sich reibungslos in bestehende Abläufe.“

Die agentenbasierte KI ist in allen Wildix-Produkten verfügbar: von x-bees für vertriebsorientierte Teams über x-hoppers für den Einzelhandel bis hin zu Collaboration 7 für den allgemeinen Geschäftsbetrieb. Die Plattform lässt sich ohne technisches Fachwissen innerhalb weniger Minuten aktivieren.

Eine zentrale Logik steuert Gespräche per Sprache und Chat – und merkt sich dabei, worum es geht. Die KI hält den Gesprächskontext aufrecht und leitet Anfragen gezielt an virtuelle oder menschliche Ansprechpartner weiter.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Ein No-Code-KI-Studio zur Erstellung und Bereitstellung von Workflows in wenigen Minuten

Mehrsprachige Sprachassistenten (über 13 Sprachen) zur Bearbeitung von Standardanfragen, Lead-Erfassung, Terminbuchung und Weiterleitung

Eskalation anhand von Stimmungslage zur Weitergabe an menschliche Mitarbeitende bei komplexen oder emotionalen Anliegen

Direkte Anbindung an Salesforce, HubSpot, WhatsApp und Make.com für Datenabgleich in Echtzeit und auslöserbasierte Workflows

Omnichannel-Bereitstellung über Browser, mobile Endgeräte, Headsets und Widgets

Gemeinsamer Gesprächskontext zwischen KI und menschlichen Mitarbeitenden für durchgängig kontextbezogene Gespräche

DSGVO-konforme Architektur mit einer Trennung von Transkriptionsmodulen und großen Sprachmodellen (LLMs), um personenbezogene Daten (PII) zu schützen.

Mit der integrierten KI haben Unternehmen mehr Kapazitäten für ihren Service, was die Mitarbeitenden entlastet und Bearbeitungszeiten für Anfragen verkürzt.

Messbare Ergebnisse in verschiedenen Branchen

Wildix-Partner stimmen sich direkt mit den Kunden ab, um bereits vor dem Start messbare Ziele wie mehr gelöste Anfragen beim ersten Kontakt oder geringere Kosten bei Überläufen zu erreichen. Sie richten die Automatisierung so ein, dass der Nutzen sofort erkennbar ist.

In Großbritannien setzt RoboReception die KI-Rezeptionisten von Wildix in über 40 Zahnarztpraxen ein – gemeinsam mit dem Partner Make.Contact. Das System übernimmt außerhalb der Sprechzeiten Terminvereinbarungen, Erinnerungen, Versicherungsprüfungen und einfache Patientenanfragen. So bleibt dem Praxisteam mehr Zeit für die Behandlung vor Ort.

„Das ist einer der deutlichsten ROIs, die wir je erzielt haben“, sagt Stewart Donnor, Global Head of Sales Engineering. „Die Lösung senkt Überlaufkosten, sorgt für mehr abrechenbare Zeit – und entlastet das Empfangsteam in den Kliniken spürbar.“

In Spanien setzt der Fußballverband der Region Valencia die Wildix-KI ein, um das hohe Anrufaufkommen gerade in der Hochsaison zu bewältigen. Zuvor gingen dabei mehr als 10.000 Anrufe verloren und konnten nicht bearbeitet werden. Die KI reagiert nun sofort, erkennt das Anliegen und leitet komplexe Anfragen mit vollständigem Kontext an die zuständigen Stellen weiter. Auch hier hat das neue System Abläufe und Servicequalität spürbar verbessert.

„Wir haben früh erkannt, dass der Bedarf weiter steigen würde“, sagt Jaime Mestre, IT-Leiter beim Verband. „Mit Wildix und unserem Gold-Partner aus dem Wildix Leader Network konnten wir ein System aufbauen, das unsere Mitglieder versteht, sofort reagiert und dafür sorgt, dass sich unser Team auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren kann.“

Skalierbare KI-Architektur für nachhaltiges Wachstum

Wildix hat in den letzten Jahren gezielt KI-Funktionen für reale Anwendungsfälle entwickelt – beispielsweise Gesprächszusammenfassungen in Echtzeit, mehrsprachige Unterstützung, In-Store-Benachrichtigungen und Coaching im Vertrieb. Die neue Lösung bündelt all diese Funktionen in einer gemeinsamen Automatisierungsebene. Wächst das Unternehmen, kann ohne Unterbrechung skaliert werden.

Geplante Erweiterungen umfassen eine einheitliche Bewertung von KI- und Mensch-Interaktionen, CRM-basiertes Coaching mit Handlungsempfehlungen in Echtzeit, native WhatsApp-Automatisierung mit Live-Übergabe sowie eine erweiterte Sprachunterstützung.

Wildix ist ein führender Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS). Das in Estland ansässige Unternehmen unterstützt Firmen dabei, ihre Zusammenarbeit zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Plattform integriert nahtlos Telefonie, Videokonferenzen und Team-Chat-Funktionen, die durch KI-Funktionalitäten erweitert werden. Mit seinem robusten integrierten PBX-System garantiert Wildix eine zuverlässige, unternehmensgerechte Kommunikation, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist. Wildix legt großen Wert auf Kundensupport und leitet Unternehmen durch die Komplexität der modernen Kommunikation, damit sie in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt vernetzt und wettbewerbsfähig bleiben. Die vertikale Lösung x-hoppers – intelligente Kopfhörer für Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt – ermöglicht hervorragende Kundenerlebnisse in verschiedenen Branchen.

