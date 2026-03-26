Neuer Podcast Founder Talks erfolgreich gestartet

Neuer Podcast zu Gründung, Innovation und Unternehmensnachfolge. Erste Folgen zeigen die thematische Bandbreite.

Mit den „Founder Talks“ ist Anfang 2026 ein neuer Podcast an den Start gegangen, der Gründende, Start-ups, Selbständige und Akteure des Gründungsökosystems zu Wort kommen lässt. In den ersten fünf Folgen stehen persönliche Gründungsgeschichten, neue Wege in der Ausbildung, digitale Stadt- und Tourismuserlebnisse, kommunale Wirtschaftsförderung sowie die Zukunftssicherung mittelständischer Unternehmen im Mittelpunkt. Founder Talks ist über die eigene Website sowie über Spotify, Apple Podcasts, YouTube und Amazon Music Podcasts abrufbar.

Singen, März 2026. Mit Founder Talks ist ein neues Podcast-Format gestartet, das sich den Themen Existenzgründung, Start-ups, Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und Innovation widmet. Hinter dem Konzept stehen der Journalist Benedikt Brüne und Holger Hagenlocher (Redaktionsbüro Hagenlocher), der das Format initiiert hat. Beide wollen nicht nur Geschäftsideen sichtbar machen, sondern auch die Menschen, Erfahrungen und Herausforderungen dahinter. Ergänzt wird das Audioformat durch Netzwerktreffen in verschiedenen Städten – damit verbindet das Projekt journalistische Gespräche mit realen Begegnungen und regionaler Vernetzung.

Die ersten fünf veröffentlichten Folgen aus Februar und März 2026 zeigen bereits, wie breit Founder Talks inhaltlich aufgestellt ist. Thematisch lassen sie sich in drei Stöße bündeln: persönliche Gründungsgeschichten, strukturelle Zukunftsthemen – von Ausbildung bis Unternehmensnachfolge – sowie das regionale Gründungsökosystem.

Persönliche Gründungsgeschichten: Mut, Haltung und Innovation

Den Auftakt im Februar machte ein Gespräch mit Sandra Benz-Bernhard, Trauerrednerin von der Insel Reichenau. Im Zentrum stehen ihr persönlicher Berufsweg und die Frage, wie aus einer tief persönlichen Haltung ein eigenständiges Angebot mit hoher gesellschaftlicher Relevanz entstehen kann. Die Folge steht für den Anspruch von Founder Talks, nicht nur Geschäftsmodelle zu beleuchten, sondern auch die menschliche Seite unternehmerischer Entscheidungen – Authentizität, Einfühlungsvermögen und den Mut, neue berufliche Wege zu gehen.

Ebenfalls im Februar sprachen die beiden Hosts mit Elias Greve von Zeigmal, einem Start-up, das Städte mithilfe eines virtuellen Reisebegleiters digital erlebbar machen will. Die Folge zeigt anhand von Augmented Reality und authentischen Geschichten, wie innovationsgetriebene Gründungsideen in der Praxis entstehen und wachsen – und welche Fragen rund um Finanzierung, Geschäftsmodell und die Zusammenarbeit mit Kommunen und Tourismusverbänden dabei zu bewältigen sind.

Strukturelle Zukunftsthemen: Ausbildung, Förderung und Nachfolge

Mit Katharina Epp und Leandra Hoffmann von MYSKILLBRIDGE greift Founder Talks ein Thema auf, das viele Unternehmen unter den Nägeln brennt: die Zukunft der Ausbildung. Die Gründerinnen erklären, warum klassische Strukturen nicht mehr funktionieren, wie Coaching, Schulung und Software als integrierter Ansatz Ausbildungsprozesse professioneller gestalten können – und welche Hürden junge Gründerinnen auf dem Weg in die Selbständigkeit überwinden müssen.

Die jüngste Folge weitet den Blick auf eine zentrale Zukunftsfrage des Mittelstands aus. Thomas Hösle, Leiter des Steinbeis-Beratungszentrums Zukunftssicherung und Senior-Berater bei der IHK Reutlingen, spricht über Unternehmensnachfolge: Warum ist die Nachfolgekrise längst zur echten Herausforderung geworden? Welche Stolpersteine lauern bei der Übergabe, und wie können Unternehmer und Nachfolger besser zusammenfinden? Mit diesem Thema erweitert Founder Talks seine Perspektive von der klassischen Start-up-Gründung auf die Sicherung bestehender Unternehmen – und schließt damit eine Lücke, die in vielen Gründungspodcasts fehlt.

Regionales Gründungsökosystem: Vernetzung als Erfolgsfaktor

Eine Folge richtet den Blick auf die kommunale Perspektive: Regina Schlecker, Wirtschaftsförderin der Stadt Stockach, spricht über Gründungschancen vor Ort, Unterstützungsangebote und die Bedeutung von Vernetzung. Die Episode verweist zugleich auf den Gründungsabend „Selbständig machen?“ im Honold-Haus in Stockach – ein Beleg für den Anspruch des Formats, Inhalte nicht nur medial zu vermitteln, sondern auch in den regionalen Austausch hineinzutragen.

Gründung als Teil eines größeren Netzwerks

Was die ersten fünf Folgen von Founder Talks bereits deutlich machen: Das Format versteht Gründung nicht als isoliertes Ereignis, sondern als Teil eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Netzwerks. Persönliche Geschichten stehen neben strukturellen Fragen, regionale Impulse neben überregionalen Themen. Genau darin liegt die Stärke des Podcasts – er macht nicht nur Mut zum Gründen, sondern beleuchtet auch die Rahmenbedingungen, in denen Unternehmertum heute stattfindet.

Founder Talks ist über die Website founder-talks.de sowie über Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts und Amazon Music Podcasts abrufbar.

Über Founder Talks

Founder Talks ist ein Podcast zu den Themen Existenzgründung, Start-ups, Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und Innovation im deutschsprachigen Raum. Journalist Benedikt Brüne und Holger Hagenlocher (Redaktionsbüro Hagenlocher) sprechen mit Gründenden, Start-ups, Selbständigen, Investoren und Netzwerkpartnern über Erfahrungen, Trends und Herausforderungen im Gründungsökosystem. Ergänzt wird das Format durch Networking-Events in verschiedenen Städten.

Das Redaktionsbüro Hagenlocher mit Sitz in Singen am Hohentwiel ist Content-Lieferant und Service-Unternehmen zugleich. Es liefert Inhalte für Medien, wie Tageszeitungen, Zeitschriften, Fachmagazine und Online-Portale, übernimmt darüber hinaus auch die vollständige Redaktion von Medienangeboten, Kundenmedien (Corporate Publishing), Websites und Social Media-Kanälen.

Eigene redaktionelle Channels sind weitere Standbeine des Redaktionsbüros. So steht das Redaktionsbüro Hagenlocher hinter der Website „PR für Vereine“ (ein Info-Portal für Vereine und Verbände, das sich mit der Öffentlichkeitsarbeit/den Public Relations auseinandersetzt)..

Firmenkontakt

Redaktionsbüro Hagenlocher

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstraße 44

78224 Singen

07731 7913361

07731 – 7990346



https://www.redaktionsbuero-hagenlocher.de

Pressekontakt

Hagenlocher PR

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstraße 44

78224 Singen

07731 7990344

07731 7990346



https://hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.