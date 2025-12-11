Neuer Thriller von Eric Winkler: „Im Auge des Adlers“

Ritualmorde in Los Angeles erschüttern die Stadt

Zug, 2025 – Mit „Im Auge des Adlers“ veröffentlicht der Schweizer Autor Eric Winkler einen fesselnden Thriller, der tief in die Abgründe menschlicher Psyche und religiöser Symbolik eintaucht. Erschienen ist das Werk im Imprint Schweizer Literaturgesellschaft der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH.

Bereits die ersten Seiten ziehen Leserinnen und Leser mitten hinein in ein düsteres Szenario: Eine grausam zugerichtete Frauenleiche wird am Huntington Beach in Los Angeles gefunden. Sergeant Josh Holden und sein Team der Mordkommission sehen sich schnell mit einer Serie von Ritualmorden konfrontiert, die den Ermittlern alles abverlangen. Während mysteriöse Zeichen im Sand auf uralte Symbole verweisen, scheint der Täter stets einen Schritt voraus zu sein – und spielt ein perfides Spiel mit Polizei und Medien.

„Im Auge des Adlers“ verbindet klassische Polizeiarbeit mit psychologischer Spannung und Elementen indigener Mythologie. Winkler versteht es, realistische Ermittlungsarbeit mit packender Erzählkunst zu verweben – detailgetreu, atmosphärisch und mit filmreifer Dynamik. Leser von Autoren wie Michael Connelly oder Don Winslow werden sich sofort heimisch fühlen.

„Ich wollte zeigen, dass das Böse oft eine eigene Logik hat – und dass es uns manchmal dorthin führt, wo wir nicht hinsehen wollen“, sagt Eric Winkler über seinen neuen Roman.

Das Buch ist ab sofort im Buchhandel, bei Online-Anbietern sowie über Info@Literaturgesellschaft.ch erhältlich.

Titel: Im Auge des Adlers

Autor: Eric Winkler

Genre: Thriller / Kriminalroman

ISBN: 978-3-03883-188-4

Verlag: Schweizer Literaturgesellschaft

Erscheinungsdatum: 2025

Umfang: ca. 740 Seiten

Preis: 37 € / 39.90 CHF

