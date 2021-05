Neuer Weltrekord:

über 300 Teilnehmer – über 300 Live-Hacks – über 300 offene Herzen

Am 30.05.2021, um 12 Uhr deutscher Zeit wurde ein bemerkenswerter internationaler Zoom Hack Slam aufgestellt. Den Weltrekord wurde mit 312 hochkarätigen Speaker aus 17 Nationen erreicht. In jeweils einer Minute Sprechzeit wurden so gemeinsam von den Rednern eines weltverbessernde Live Hack zusammengetragen. Man darf als guter Dinge sein, dass die Welt nun ein bisschen besser wird.

Darunter war auch Nicola Schmidt, die ihre Freiheit als Unternehmerin, Coach und Trainerin rockt und in den sozialen Medien als Wirkungsverstärkerin einen Namen gemacht hat.

Sie erkannte früh, dass nicht Daten und Zahlen die Menschen bewegen und berühren, sondern Emotion und Persönlichkeit. Das spornte sie an, sich mit den Themen der Körpersprache, Outfit & Auftreten zu befassen und erkannte, welche Kraft und Zusammenhänge diese Themen im Innen und Außen haben. Sie unterstützt heute Selbstständige und Führungskräfte aus der Wirtschaft und Politik, das eigene Auftreten gekonnt zu verstärken.

Mehr als 1.000 Seminare, eine anhaltende Coachingtätigkeit, Buchveröffentlichungen und Fachartikel sowie am Zahn der Zeit zu sein, mit immer neuen ganzheitlichen Zielen – das ist Nicola Schmidt.

Nicola Schmidt – Imageexpertin, bietet Image- & Managementtrainings, Vorträge und Imagecoachings für einen klaren, selbstbewussten Auftritt.

Wirkung. Macht. Vertrauen.

Nicola Schmidt ist Expertin für die Erfolgsfaktoren Kleidung, Umgangsformen, Rhetorik und Körpersprache. In ihren lebendigen Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer direkt, welche Chance und Kraft sich hinter dem persönlichen Auftreten in Outfit, Ausdruck und Umgangsformen steckt.

Sie ist im deutschsprachigen Raum tätig; begleitet Selbstständige und Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik auf ihrem Karriereweg nach oben. Gerade wenn die Wirkung auf dem Prüfstand steht und das Image/ Wirkung verbessert werden soll.

Kontakt

Nicola Schmidt Image-Impulse

Nicola Schmidt

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

0221-58980621

contact@image-impulse.com

http://www.image-impulse.com

Bildquelle: Hermann Scherer