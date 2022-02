Neuer Weltrekordhalter kommt aus dem Ostalbkreis

2. Internationaler Zoom-Hack-Slam by Hermann Scherer

Am 13. Februar 2022 fand der 2. Internationale Zoom-Hack-Slam statt. Der Veranstalter dieses Spektakels, war der deutsche Buchautor und Top Speaker Hermann Scherer.

Es nahmen 314 Speaker aus 22 Nationen teil, die im Finale in 11 verschiedenen Sprachen 60 Sekunden lang online ihre Herzensbotschaft, sowie außergewöhnliche Ideen und Tipps in den vielfältigsten Bereichen präsentierten. Der erste Weltrekord wurde 2021 aufgestellt, bei dem 312 Vortragsredner die Chance bekamen ihr Herzensthema vor dem virtuellen Publikum vorzustellen. Diesen Weltrekord galt es nun zu brechen. Fast drohte dieses Ziel zu scheitern, denn aus Angst vor dem freien Sprechen stiegen in diesem Jahr viele Teilnehmer noch vor dem großen Finale aus. Zum Glück konnte der Rekord dennoch haarscharf geknackt werden.

Einer dieser Speaker und somit auch Weltrekordhalter, ist der gebürtige Gmünder und ehemalige Mögglinger Michael Hegele. In seiner Rede verdeutlichte er, dass jeder Mensch einen einzigartigen Wert besitzt und dieser Wert nicht verloren gehen darf. “In der heutigen Welt, wo wir alle miteinander vernetzt sind, haben wir die Möglichkeit das Leben zu leben was wir uns wünschen. Jeder von uns kann etwas Einzigartiges in der Welt erschaffen und hinterlassen. Lasst euer Leben nicht in Vergessenheit geraten und macht euch mit eurem Vermächtnis unsterblich.”

Das Kernthema von Michael Hegele ist es, Menschen zu inspirieren, motivieren und zu unterstützen ihr Leben nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Dabei versteht er es, andere zu motivieren und bestimmtes Wissen in Geschichten mit bildhafter und emotionaler Sprache zu verpacken. Für ihn kann jeder Mensch ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen, wenn er sich auch dafür entscheidet. Seiner Meinung nach, ist jeder Mensch ein wichtiger Bestandteil in der Welt, nicht nur für sich selbst sondern auch für andere.

