Neueröffnung Massivholz-Ferienhäuser SchwarzwaldDeck

Neue Ferienhäuser in Bad Herrenalb vereinen nachhaltiges Bauen, modernes Design und traditionelle Handwerkskunst mit phantastischer Aussicht

Bad Herrenalb, Juni 2024 – Das innovative Ferienhausprojekt SchwarzwaldDeck vereint Nachhaltigkeit, modernes Design und traditionelle Handwerkskunst inmitten der malerischen Landschaft des Oberen Gaistals von Bad Herrenalb. Die drei neuen Ferienhäuser bieten Gästen ein einzigartiges Urlaubserlebnis mit freiem Blick auf den Schwarzwald. SchwarzwaldDeck

Einzigartige Architektur und Raumerlebnis

Jedes der sechseckigen Häuser verfügt über ca. 80 m² Wohnfläche. Große Fensterfronten und private Terrassen im Erdgeschoss und im Obergeschoss bieten einen ungestörten Blick auf die umliegende Landschaft.

Die Konstruktion aus 20 cm dicken Kiefern-Blockbohlen spiegelt die traditionelle Handwerkskunst der Region wider. Jedes Geschoss ist von einem umlaufenden Laubengang umgeben, der den Innenraum erweitert und von einer halboffenen Fassade aus Lärchenholz begrenzt wird. Durch diese Konstruktion entstehen besondere Lichtspiele, halbprivate Bereiche und eine harmonische Verbindung zwischen innen und außen. Das Prinzip der Laubengänge gibt den Deckhäusern ihren Namen. Im Bootsbau reicht ein Deckhaus nicht von Bord zu Bord, sondern ist von der Außenwand zurückgesetzt um einen Rundgang um das Deckhaus zu erlauben.

Nachhaltiges Gesamtkonzept

Das SchwarzwaldDeck setzt auf ökologische Bauweise und fortschrittliche Energieversorgung. Die Häuser sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die eine Gesamtleistung von 20 kWp erreichen. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und ein 20 kWh Stromspeicher sorgen für nachhaltige Energieeffizienz. Der ehemals verwilderte Hang wurde terrassenartig umgestaltet und durch eine 6 m hohe Mauer aus regionalen Muschelkalkblöcken stabilisiert. Abbruchmaterialien aus dem abgerissenen alten Gebäude wurden wiederverwendet, um die ökologische Bilanz weiter zu verbessern und an die Geschichte des Ortes anzuknüpfen.

Ausstattung und Komfort

Die Ferienhäuser bieten modernen Komfort mit Kaminofen, hochwertiger Küche und gemütlichen Wohn- und Schlafbereichen. Eine Außenküche mit überdachtem Grillplatz sowie eine Panoramasauna mit angrenzendem Ruheraum, Bad und Außendusche bietet Gästen verfollständigen das Angebot. Die Laubengänge und Terrassen bieten zu jeder Tageszeit eine besondere Aussicht und ein Plätzchen an der Sonne.

Zukunftsfähige Architektur

Das Projekt SchwarzwaldDeck wurde konzipiert, um viele Jahrzehnte architektonisch stimmig und zeitgemäß zu sein. Innen ist es weiß mit schwarzen Kontrasten, farbliche Akzente setzen austauschbare Einrichtungsgegenstände wie Textilien oder Geschirr. Außen ist das Holz unbehandelt. Die Verwendung von regionalen Materialien unterstreicht die nachhaltige Bauweise und durch die robuste Gestaltung wird es den Belastungen des täglichen Gebrauchs lange standhalten.

Einzigartiges Urlaubserlebnis

Das SchwarzwaldDeck bietet eine Kombination aus Naturerlebnis, Komfort und Nachhaltigkeit verbunden mit einer fantastischen Aussicht. Innovative Architektur und durchdachte Raumgestaltung machen es zu einem besonderen Urlaubsziel.

Die Bauherren

Das SchwarzwaldDeck ist das dritte Ferienhausprojekt der Familie Graubner-Moormann, die bereits das Bahnwärterhaus im sächsischen Vogtland (bahnwaerterhaus.com) und das Strandhaus in Bad Herrenalb (schwarzwaldstrand.de) erfolgreich realisiert hat. Aus dem Holzbootsbau kommend, setzen sie mit ihrem Engagement für nachhaltiges und innovatives Bauen Maßstäbe im Bereich ökologischer Urlaubsarchitektur und bieten Gästen ein unvergleichliches Erholungserlebnis.

Die Vihara Familienstiftung mit Sitz in Bad Herrenalb engagiert sich für nachhaltiges und innovatives Bauen. Gegründet von der Familie Graubner-Moormann, vereint die Stiftung traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design und ökologischen Bauweisen. Mit Projekten wie dem Bahnwärterhaus im Vogtland und dem Schwarzwaldstrand in Bad Herrenalb hat die Stiftung Maßstäbe im Bereich der umweltfreundlichen Ferienhausarchitektur gesetzt. Die neuesten Ferienhäuser, das SchwarzwaldDeck, spiegeln dieses Engagement wider und bieten Gästen einzigartige, nachhaltige Urlaubserlebnisse in der Natur.

Kontakt

Vihara Familienstiftung

Sebastian Graubner

Schwimmbadstr.

76332 Bad Herrenlab

070837054



http://schwarzwaldstrand.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.