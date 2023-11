Neues Bette Lookbook vermittelt Freude an der Badberatung

Kreatives Bad-Design, das Beratung in Inspiration verwandelt

Bäder zu beraten, soll Spaß machen – sowohl dem Berater als auch dem beratenen Kunden. Durchdachte und gut gemachte Hilfsmittel wie das neue Lookbook des Badspezialisten Bette helfen den Absatzmittlern in Handel, Handwerk und Projekt dabei.

Unter dem Motto „Für Dein bestes Bad“ lässt das Bette Lookbook auf 134 Seiten die Wünsche des Kunden lebendig werden und zeigt ihm, wie die Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl das Bad in einen Wohlfühl- und Erlebnisraum transformieren. Fühlt sich der Kunde dadurch inspiriert, ist er in der Regel auch offen für Lösungen, die über seine ursprünglichen Vorstellungen hinausgehen – wer Spaß hat, ist kreativer und denkt häufiger „out of the box“.

Indem es sich auf das Wesentliche konzentriert, sorgt das Lookbook zudem für die nötige Einfachheit in der Beratungssituation. Komplexität verwirrt und schreckt ab, daher ist das Lookbook mit großformatigen Bildern und Designskizzen, auch ohne Brille gut lesbaren Textpassagen und einer klaren Gliederung übersichtlich aufgebaut. Dennoch erfährt der Kunde alles Wissenswerte über Unternehmen, Material, Design, Badelemente und Speziallösungen von Bette.

Hilfreich ist auch die Verknüpfung von Off- und Online, die das Lookbook mit Hilfe von QR-Codes herstellt. Sie bietet die Möglichkeit, auf den Webseiten von Bette tiefer einzusteigen, wo weitere Inspirationen, Videos und Beratungstools wie der Bette-Produktkonfigurator zu finden sind. Ebenfalls für den Beratungsalltag konzipiert ist die Artikelübersicht per Einlegeblatt: Auf nur einer Seite finden sich alle gezeigten Produkte mit Maßen und Artikelnummer, was den Bestellvorgang nicht nur beschleunigt, sondern auch erheblich vereinfacht.

Diese durchdachte Kombination aus Inspiration und Information macht das Lookbook zu einem unverzichtbaren Werkzeug, das nicht nur die Qualität der Beratung steigert, sondern auch für mehr Spaß und Kreativität auf beiden Seiten des Beratungstisches sorgt. Wer mit Freude berät und beraten wird, erzielt einfach bessere Ergebnisse.

Die gedruckte Ausgabe des Lookbooks kann ab sofort unter katalog@bette.de angefordert werden und steht als PDF unter www.my-bette.com/service/downloads/imagematerial/broschueren/lookbook zum Download bereit.

Sven Rensinghoff, Marketingleiter bei Bette: „Mit unserem neuen Lookbook wird die Badplanung zu einem inspirierenden, kreativen Prozess, der Berater und Kunden auf eine gemeinsame Reise in die Welt der Badgestaltung mitnimmt. Es gibt einen inspirierenden und bebilderten Überblick der Highlights unserer Produktrange und dient durch seine hochwertige Aufmachung als Markenbotschafter für Bette.“

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung „glasierter Titanstahl“. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel „Made in Germany“: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

my-bette.com

Firmenkontakt

Bette GmbH & Co. KG

Mareike Özdem-Anastasov

Heinrich-Bette-Straße 1

33129 Delbrück

05250 511-496



http://www.my-bette.com

Pressekontakt

id pool GmbH

Marc Millenet

Spinnerei 2

73760 Backnang

015679 237 903



http://www.id-pool.de

Bildquelle: @Bette