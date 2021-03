newgen medicals 14in1-Körperanalysewaage aus Glas

Gewicht, Muskelmasse u.v.m. im Blick behalten

– Geeignet bis 180 kg Körpergewicht

– Analysiert 13 Körperdaten wie Körpergewicht, BMI, BMR u.v.m.

– Messwert-Speicherung und Analyse per App

– Automatische Erkennung der Nutzer per App

– Kompatibel mit Apple Health und Google Fit

– Großes LED-Display

Den eigenen Körper kennenlernen: Die Körperanalysewaage von newgen medicals misst nicht nur das Gewicht. Dank integrierter Elektroden in der Glasplatte analysiert sie den ganzen Körper. So kennt man ab jetzt auch seinen BMI, das fettfreie Körpergewicht, den Anteil an Körperfett, Muskel- und Knochenmasse, Wasser u.v.m.

Kostenlose App für beste Übersicht und Auswertung: Alle wichtigen Werte hat man auf dem Smartphone sofort im Blick. Über Diagramme für Wochen, Monate sowie Jahre vergleicht und analysiert man diese ganz bequem!

Ideal für die ganze Familie: In der App lassen sich individuelle Nutzer-Profile festlegen. Die Waage erkennt diese automatisch und ordnet die Messergebnisse selbsttätig dem richtigen Profil zu.

Kompatibel zu Apple Health und Google Fit: Die Messwerte werden auch in die Gesundheits-App des Smartphones übernommen. So hat man Körperdaten, Bewegungs-Aktivitäten u.v.m. immer zusammen im Überblick.

– Robuste Oberfläche aus Glas mit 4 integrierten Metall-Sensoren für präzise Ergebnisse und Körperanalyse

– 14in1: analysiert 13 Körperdaten, mit Anzeige in Diagrammen

– Zeigt Körpergewicht, BMI (Body-Mass-Index), Körperfett-Anteil, fettfreies Körpergewicht, Unterhaut- Fettgewebe, viszerales Fett, Körperwasser, Skelett-Muskel-Verhältnis, Muskelmasse, Knochenmasse, Proteinhaushalt, BMR (Ruhe-Energiebedarf), biologisches Alter

– Automatische Benutzer-Erkennung über die App: für bis zu 24 Benutzer

– Großes LED-Display mit 5,9 cm / 2,3″: Anzeige von Gewicht in kg oder lb (umschaltbar)

– Bluetooth 5 für kabellose Daten-Übertragung an Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Speichern und Auswerten der Messwerte für Woche, Monat und Jahr

– Kompatibel mit Apple Health und Google Fit

– Schaltet sich beim Betreten automatisch ein

– Messbereich: 6 – 180 kg, Messung in 100-g-Schritten

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro

– Maße: 26 x 26 x 2,2 cm, Gewicht: 1,24 kg

– Körperanalyse-Waage inklusive 3 Batterien und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107382458

Hinweis: Dieses Produkt nicht verwenden, wenn man Herzschrittmacher und/oder andere medizinische Vorrichtungen oder Geräte trägt und verwendet.

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. NC-7734-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC7734-3045.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/y4hJmW7Y

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.