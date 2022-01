newgen medicals ELESION-kompatible Smartwatch PW-500.app

Bis zu 6 Szenen im Smarthome bequem vom Handgelenk steuern

– Extragroßes Full-Touch-Display mit 1,69″/4,29 cm Diagonale

– Robustes Metallgehäuse

– Smart-Home-Steuerung: bis zu 6 Szenen durch Antippen auslösen

– Zeigt Wettervorhersage für die nächsten Tage

– Misst Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Körpertemperatur und Schlafqualität

– Verbindung mit Google Fit für Android-Geräte möglich

Schlafdaten, Körpertemperatur und Smart-Home-Szenen direkt am Handgelenk: Das Multitalent ist Armbanduhr, Fitness-Coach, und Steuerzentrale in einem.

Keine wichtigen Nachrichten mehr verpassen: Per Bluetooth und App erhält man Push-Benachrichtigungen vom iOS- oder Android-Smartphone direkt auf das Display der Fitness-Smartwatch von newgen medicals.

Per App “ELESION” weltweit die volle Kontrolle behalten: Bis zu 6 Szenen des Smarthomes lassen sich bequem vom Handgelenk aus steuern. So schaltet man per Fingertipp das Licht ein oder fährt die Rollläden herunter.

Mobiler Fitness-Coach inbegriffen: Mit praktischen Funktionen wie zum Beispiel dem Herzfrequenz-Messer überwacht man ganz einfach seine sportlichen Aktivitäten und wählt zwischen insgesamt 7 verschiedenen Sport-Modi: Laufen, Rennen, Basketball, Fußball, Badminton, Radfahren und Seilspringen.

Mehr über sich erfahren: Wie gut und lange war der Schlaf? Einfach den Schlaf-Modus aktivieren und die Smartwatch gibt Auskunft!

Alles Wichtige auf einen Blick: Vier Zifferblätter stehen zur Auswahl zur Verfügung. Reicht die Anzeige von Uhrzeit und Datum nicht aus, kann man sich außerdem seine Herzfrequenz, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegten Kilometer sowie Schritte einblenden lassen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– ELESION-kompatible Fitness-Smartwatch mit Bluetooth und App

– Fitness-Einstellungen, Health-Übersicht und Auswertung der Daten per Gratis-App für iOS und Android

– Kostenlose Smart-Home-App “ELESION” für iOS und Android: zum Steuern von bis zu 6 Szenen

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– Zeigt Push-Benachrichtigungen vom Smartphone oder Tablet-PC an

– Bluetooth 5 für die Verbindung mit Mobilgeräten

– Extragroßes Full-Touch-Display mit 1,69″/4,29 cm Diagonale zum einfachen Bedienen der Uhr

– Optischer Sensor für dynamische Herzfrequenz-Messung

– Integriertes Thermometer zur Messung der Körpertemperatur

– 7 Sport-Modi wählbar: Laufen, Rennen, Basketball, Fußball, Badminton, Radfahren und Seilspringen

– Schlaf-Modus: Zeichnet auf, wie lange und gut man schläft

– Weitere Funktionen: Misst den Blutdruck- sowie den Blutsauerstoffgehalt und errechnet den Kalorienverbrauch

– Verbindung zu Google Fit für Android-Geräte möglich

– Modernes Design: Metall-Gehäuse und schwarzes Silikon-Armband

– Staub- und wasserdichtes Gehäuse: IP67

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 44 x 38 x 10 mm, Gewicht: 40 g

– Smartwatch PW-500.app mit Silikon-Armband inklusive magnetischem USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107397803

Auch als 2er-Set erhätlich:

newgen medicals 2er Fitness-Smartwatch mit Bluetooth und App, ELESION-kompatibel, IP67

