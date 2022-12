NewTec: Geschäftsführer Johannes Werbach geht in den Ruhestand

Nach 31 Jahren scheidet Johannes Werbach aus der operativen Geschäftsführung von NewTec aus

Pfaffenhofen a. d. Roth, 15. Dezember 2022. Zum 31. Dezember 2022 wechselt Johannes Werbach in den Ruhestand – nach 31 Jahren in der Führung des Safety- und Security-Spezialisten NewTec GmbH. Als Gesellschafter wird er dem Unternehmen erhalten bleiben.

Johannes Werbach war seit 1988 als Berater für die damals noch junge NewTec GmbH tätig. 1991 wurde er NewTec-Gesellschafter. Seitdem hat er wichtige Entwicklungen angestoßen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens wesentlich geprägt. „Seit ihrer Gründung hat sich die NewTec von einem Entwicklungsdienstleister für Hard- und Software zu einem Spezialisten für Safety und Security entwickelt“, sagt Johannes Werbach. „Das war ein sehr wichtiger Prozess. Damit haben wir der Firma einen Sinn gegeben, auch gesellschaftlich: technische Systeme zu entwickeln, in die die Menschen Vertrauen haben können.“

Der bisherige Geschäftsführer wird dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten bleiben und mit seiner Erfahrung insbesondere im Bereich Mitarbeiterentwicklung auch weiterhin beratend zur Verfügung stehen. „Ich blicke mit Dankbarkeit und Stolz auf das zurück, was wir gemeinsam erreicht haben. Und ich sehe die Zukunft sehr optimistisch. 2022 war ein herausforderndes und trotzdem ausgesprochen erfolgreiches Jahr für die NewTec“, so der scheidende Geschäftsführer, der das Unternehmen auch in Hinblick auf den Generationswechsel gut aufgestellt sieht. „Wir haben viele engagierte junge Mitarbeiter mit spannenden Ideen. Das ist die beste Basis für die Fortsetzung einer gesunden, positiven Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.“

Ebenso zum 31.12.2022 scheidet Frank Haberbosch aus der NewTec-Geschäftsführung aus und wechselt in die Führung des NewTec-Tochterunternehmens NewTrust GmbH. Die Aufgabenbereiche werden durch die verbleibenden Geschäftsführer Harald Molle, Michael Tröscher, Dr. Achim Wohnhaas und Matthias Wolbert übernommen.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hard- und Software-Systemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategie-Beratung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist mehr als 230 Mitarbeiter.

Firmenkontakt

NewTec GmbH

Brigitte Kunze

Buchenweg 3

89284 Pfaffenhofen a.d. Roth

+49 7302 9611-757

+49 7302 9611-99

brigitte.kunze@newtec.de

https://www.newtec.de

Pressekontakt

unlimited communications marketing gmbh berlin

Ernst Nill

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

+49 30 280078 20

+49 30 280078 11

enill@ucm.de

https://www.ucm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.