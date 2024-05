Nicht nur die beste, sondern die individuellste digitale Lösung

let’s dev, die Marke für wegweisende Individualsoftware auf dem OMR Festival 2024

Am 7. und 8. Mai 2024 treffen sich die innovativsten Köpfe und Unternehmen der digitalen Szene in Hamburg auf dem OMR Festival 2024. Mit dabei: let’s dev, die Marke für wegweisende Individualsoftware. let’s dev entwickelt perfekt designte Lösungen für digitale Projekte und stellt auf der OMR das Produkt Kortpress vor – zu erleben live vor Ort am Stand A4 F10.

Software macht das Leben leichter, in immer mehr wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Wie das individuell auf ein Unternehmen oder Projekt zugeschnitten funktioniert, zeigt let’s dev auf dem OMR Festival. Das von Christian und Dr. Karl-J. Wack geleitete Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe und Hamburg plant, konzipiert und programmiert Software wie Apps, Backend-/Web- und Cloud-Lösungen, gestaltet User Experience Design und bietet Consulting rund um diese Themen.

„Wir denken Software weiter“

„Kaum eine Branche wandelt sich so stark und so rasant wie die Software-Entwicklung“, so Dr. Karl-J. Wack. „Für Außenstehende ist das oft kaum mehr nachzuvollziehen. Wir aber kommen bei diesem Thema erst so richtig in Schwung. Durch unsere Arbeit mit ganz unterschiedlichen, nationalen und internationalen Kunden besitzen wir einen branchenübergreifenden Erfahrungsschatz, den wir mit jedem Projekt weiter entwickeln und so trendsetzende Lösungen kreieren.“

Auf der aktuellen Referenzliste von let’s dev finden sich ganz verschiedene Anwendungsbeispiele. „Wir denken Software weiter und holen aus bestehenden Technologien einfach alles heraus“ erklärt Christian Wack, „z. B. entwickeln wir Apps für das Marketing, für die Industrie 4.0 oder smarte mobile Lösungen in den Bereichen Engineering, Logistik und Vertrieb sowie für automatisierte Dienstleistungsabläufe“. Dazu kommen ebenso immersive Lösungen für 3D, Virtual und Augmented Reality und natürlich nutzerorientiert gestaltete Lifestyle-Apps.

Produktpräsentation Kortpress

Genau so eine Lifestyle-App stellt das Unternehmen auf dem OMR Festival vor, das let’s dev-Produkt Kortpress. Kortpress ist die ideale Lösung für digitale Kundenkarten, Eintrittstickets, Mitgliedsausweise, Bonuskarten oder Gutscheine. Denn heute lässt sich Marketing-Reichweite am besten mit digitalen Karten für die Google und Apple Wallet erreichen, kontaktlos mit dem Smartphone.

Wie Kortpress funktioniert, kann man gleich direkt in einem Event vor Ort erleben: Einfach am Stand A4 F10 den digitalen Pass für die Showtimes der let’s dev Skybar einscannen. Dann wird man rechtzeitig dazu informiert, ganz einfach über die Apple oder Google Wallet.

Vom 7. bis 8. Mai 2024 nimmt sich das let’s dev-Team auf dem OMR Festival, Stand A4 F10 persönlich die Zeit, über digitale Produktentwicklungen zu sprechen, mit dem nachweislichen Anspruch, für jeden Kunden den ausschlaggebenden Schritt weiter zu gehen, zur perfekt designten Software für jedes Projekt. Das macht let’s dev zur Marke für wegweisende Individualsoftware.

Die let’s dev GmbH und Co. KG ist der wegweisende Anbieter für Individualsoftware – mit einem Kompetenzteam, das Software weiterdenkt und aus bestehenden Technologien einfach alles herausholt. 50 Mitarbeiter am Hauptsitz in Karlsruhe und in einer Niederlassung in Hamburg konzipieren, planen und programmieren individuell maßgeschneiderte Anwendungen für nationale und internationale Kunden. Das Serviceportfolio deckt dabei alles ab, was Enterpriselösungen für firmenbezogene Prozesse und Workflows brauchen: App-Entwicklung, Backend-, Web- und Cloud-Entwicklung, User Interface und User Experience Design, Consulting.

Das Besondere daran: Bei let’s dev ist das technologische Know-how aller Bereiche lückenlos miteinander verzahnt. Für Anwendungen, die cool aussehen, das jeweils technisch Machbare ausreizen und dabei so nutzerzentriert sind, dass User ihre App lieben. Weil let’s dev viel Erfahrung mit noch mehr Neugier verbindet, sind die Ergebnisse nicht nur hochwertig, sondern setzen Trends. Mit jedem Projekt erweitert let’s dev so die Grenzen dessen, was perfekt designte Software leisten kann.

Weitere Informationen unter www.letsdev.de

