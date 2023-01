NoSpamProxy wird zum sechsten Mal Champion in unabhängiger Nutzerbefragung für E-Mail-Security

Lösung punktet im Professional User Rating für Security Solutions besonders in den Kategorien Leistungsfähigkeit, Funktionsumfang sowie Benutzerfreundlichkeit. Einordnung basiert auf echtem Anwenderfeedback.

Paderborn, 19. Januar 2023 – Die modulare E-Mail-Security-Lösung NoSpamProxy hat zum sechsten Mal in Folge das Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) des Analystenhauses techconsult als Champion gewonnen. Das gibt der Hersteller Net at Work GmbH aus Paderborn bekannt.

Das unabhängige und herstellerneutrale Professional User Rating für Security Solutions bewertet alle relevanten Produkte im Bereich Security nach einem umfassenden Kriterienkatalog. Dabei basiert es ausschließlich auf dem umfassenden Feedback von Kunden und Nutzern, die die Lösung einsetzen und ist dadurch besonders praxisnah und objektiv. Mehr als 2000 Anwendungsexperten von Security-Lösungen haben sich am diesjährigen Ranking beteiligt und Leistungen in sechs Produktbereichen bewertet.

Die Einstufung der Hersteller innerhalb der Lösungsbereiche erfolgte in den Dimensionen Company Rating (Herstellerbewertung) und Technology/Solution Rating (Lösungsbewertung) nach rund 60 Kriterien in 14 Unterkategorien. Nur die Hersteller mit einer ausreichend hohen Interviewanzahl und den besten Bewertungen der Nutzer schaffen es, in den PUR-Diamanten für den jeweiligen Lösungsbereich aufgenommen zu werden. In diesem Jahr waren das 32 von 43 marktrelevanten Herstellern. Hersteller, die sowohl eine exzellente Unternehmensbewertung als auch eine exzellente Lösungs- und Technologiebewertung erreichen, werden schließlich als „Champion“ ausgezeichnet.

Als einziges Produkt in der Studie konnte NoSpamProxy bereits zum sechsten Mal in Folge als Champion daraus hervorgehen. Die besten Bewertungen erhielt die Lösung in den Kategorien Leistungsfähigkeit, Funktionsumfang sowie Benutzerfreundlichkeit. Für die Leistungsfähigkeit gab es beispielsweise jeweils vier Sterne und damit eine überdurchschnittliche Bewertung für Performance, Ausfallsicherheit sowie Instandhaltung. Der Funktionsumfang konnte mit jeweils fünf Sternen für effektive Filterfunktionen, Verschlüsselung und Auswahl verschiedener Verschlüsselungsstandards, Richtlinienkonfiguration und Authentifizierungsmöglichkeiten deutlich überdurchschnittlich abschneiden. Die hohe Benutzerfreundlichkeit wird durch – als einziges Produkt – fünf Sterne für Implementierung/Installation und Konfigurierbarkeit sowie vier Sterne für Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche und Dokumentation angezeigt. Darüber hinaus erhielt NoSpamProxy jeweils fünf Sterne in den Unterkategorien Erfüllung der Anforderungen, Erfüllung gesetzlicher Auflagen sowie Erfüllung unternehmensinterner Auflagen in der Kategorie Lösungsnutzen.

Zudem konnte Net at Work in der Dimension Herstellerbewertung, in der Kategorie Anbieterzufriedenheit im Kontext der Lösung mit der höchsten Punktzahl abschließen. Als einziger der berücksichtigten Hersteller erhielt das Unternehmen die maximal mögliche Bewertung in den wichtigen Unterkategorien Einhaltung von Versprechen, Wiederkauf sowie Weiterempfehlung. Die Kunden von NoSpamProxy sind demnach deutlich zufriedener als die Kunden des Wettbewerbs. Die Anwenderinnen und Anwender bescheinigten dem Unternehmen außerdem besonders innovative Produkte sowie deutlich überdurchschnittlich kompetente Serviceberater.

„Wir freuen uns sehr darüber, bereits zum sechsten Mal in Folge als Champion aus dem Anwenderrating von techconsult hervorzugehen und sind stolz darauf, wie gut das Produkt, in das wir so viel Herzblut stecken, bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommt“, erklärt Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. „Gleichzeitig ist das Rating für uns auch Ansporn, NoSpamProxy weiter zu verbessern und in den Bereichen zu investieren, in denen noch Luft nach oben ist.“

Weitere Informationen über die integrierte Mail-Security-Suite NoSpamProxy erhalten Sie hier:

https://www.nospamproxy.de

Interessenten können NoSpamProxy mit telefonischer Unterstützung kostenlos testen:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/testversion

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit Lösungskompetenzen für Adoption and Change Management, Calling for Microsoft Teams sowie Teamwork Deployment erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 130 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627

aysel.nixdorf@netatwork.de

http://www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

netatwork@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.