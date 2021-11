NoviSign bietet hohen Bonus für Neukunden, die zu NoviSign wechseln !

Immer wieder beschweren sich Kunden, die Digital Signage Anwendungen nutzen, wie komplex manche Signage Provider sind, wie schwierig und zeitaufwändig es ist, ansprechende Inhalte zu gestalten und wie undurchsichtig Vertragsbindungen und Konditionen mancher Digital Signage Provider sind.

Das hat NoviSign zum Anlass genommen, jetzt in der Black Friday Woche einen NoviSign “DEAL DES JAHRES” zu verkünden.

Für alle Neukunden, die von einem beliebigen, anderen Anbieter zu NoviSIgn wechseln gilt ab sofort bis zum 31.12.2021 folgender “DEAL DES JAHRES”.

– NoviSIgn Digital Signage für volle 12 Monate in 2022 nutzen aber nur 6 Monate bezahlen

– Alle Drag und Drop Widgets und den vollen Leistungsumfang nutzen – ohne Zusatzkosten

– Vollen Kundensupport ohne Zusatzkosten nutzen

– ein Preis – ALL IN

– keine automatischen Vertragsverlängerungen

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit um von einer unzureichenden Lösung jetzt zum Marktführer NoviSign zu wechseln.

Ganz ohne Risiko und ohne Vertragsbindung.

NoviSign ist Digital Signage – Digital Signage ist NoviSign

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

