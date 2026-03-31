NRW-Premiere: Ausstellungs-Hit „Bubble Planet“ kommt nach Köln

DAS ERLEBNISMUSEUM FÜR ALLE SINNE – VVK ist gestartet

Köln, 31.03.2026. Es war eine mit Begeisterung gefeierte Deutschlandpremiere und Laufzeit in Berlin, die aufgrund der großen Nachfrage sogar noch in die Verlängerung ging. Noch vor dem ersten öffentlichen Ausstellungstag waren innerhalb kürzester Zeit mehr als 40.000 Tickets verkauft – ein sensationeller Erfolg. Nun kommt das international gefeierte Spektakel „Bubble Planet – Das Erlebnismuseum für alle Sinne“ nach Nordrhein-Westfalen: Ab dem 9. Mai 2026 öffnet die faszinierende Erlebniswelt ihre Türen für Besucherinnen und Besucher erstmals im COLONEUM in den MMC Studios in Köln-Ossendorf. Hier wird „Bubble Planet – Das Erlebnismuseum für alle Sinne“ bis Anfang November 2026 zu erleben sein. Die Tickets sind ab sofort über Eventim, Fever und Ticketmaster erhältlich.

Nach internationalen Stationen in Metropolen wie Los Angeles, London, Paris, Sydney oder auch Singapur und Millionen begeisterter Besucher weltweit bringt das farbenfrohe Erlebnis nun auch in Köln Besucher*innen mit seinem einzigartigen Mix aus Fantasie, Spiel und modernster Technologie zum Staunen, Spielen und Ausprobieren. Als globales Social-Media-Phänomen und populärer TikTok-Trend begeistert „Bubble Planet – das Erlebnismuseum für alle Sinne“ Menschen aller Generationen. Egal, ob groß oder klein – jeder Besuch, jedes Erlebnis ist einzigartig und individuell – im Handumdrehen ist der Alltag für ein paar Stunden vergessen.

Dabei ist „Bubble Planet“ viel mehr als eine klassische Ausstellung – es ist ein sprichwörtlich fantastisches Abenteuer für alle Sinne. Wie schon in Berlin erleben Familien, Freunde, Träumer und alle, die sich gern verzaubern lassen, in insgesamt zwölf fantasievoll gestalteten Themenwelten eine verspielte Reise durch ein kunterbuntes Paralleluniversum aus schimmernden Blasen, spektakulären Lichtinstallationen und überraschenden Perspektiven.

Ob beim Eintauchen in das größte Bällebad ihres Lebens, beim Erkunden eines schillernden Infinity-Raums oder beim Schweben durch virtuelle Landschaften mit modernster VR-Technik – jede Station eröffnet eine neue Dimension des Erlebens. Licht, Klang und Raum verschmelzen zu einer immersiven Erlebniswelt, die zum Staunen, Toben, Lachen und Entdecken einlädt. Optische Täuschungen und raffinierte Illusionen sorgen nicht selten zu verblüffenden Überraschungen und verführen zu unterhaltsamen Foto-Duellen, um das beste Foto zu küren.

Bis Anfang November bietet sich allen Kölnern und Gästen der Stadt die Möglichkeit, selbst Teil der riesigen TikTok-Bewegung zu werden, ihren ganz persönlichen Bubble-Planet-Moment einzufangen und ihn mit dem Rest der Welt zu teilen. Nach Berlin wird nun auch Köln zum nächsten Hotspot für den unaufhaltsamen Trend und die nächste Bubble-Fun-Stadt.

„Bubble Planet“ ist ein Erlebnis, das Augen, Ohren und Herz berührt. Es ist ein Ort, an dem die kindliche Neugier neu erwacht und die Lust am Entdecken wieder spürbar wird – ganz unabhängig vom Alter. Zwischen funkelnden Farben und fantasievollen Formen entstehen kleine Augenblicke des Glücks, die lange in Erinnerung bleiben.

„Wenn man mäßig gelaunt hierherkommt, geht man glücklich wieder nach Hause“

(Roman Knizka, Schauspieler)

„Toll für Kinder UND Erwachsene“

(Dalia Mya, Synchronsprecherin und Influencerin)

„Es ist toll, noch mal Kind sein zu durfen. Das ist ein absolutes Erlebnis – das muss man gemacht haben!“ (Steven Preisner, Schauspieler)

„Ein bunter Ausflug auf einen fremden Planeten ist das! Es macht Riesenspaß, im Bällebad zu toben.“ (Josephin Busch, Schauspielerin und Sängerin)

Örtlicher Veranstalter der Ausstellung ist die Explorado Group, eines der führenden Unternehmen in Europa für Entertainmentangebote. „Das COLONEUM in Köln öffnet sich erstmals für Ausstellungen – und wir könnten uns kein besseres Format für diese Premiere vorstellen als Bubble Planet. Es ist uns eine große Freude, an diesem besonderen Ort ein interaktives Erlebnis zu schaffen, das alle Sinne anspricht und den Unterhaltungsstandort Köln um eine echte Attraktion reicher macht. Wir freuen uns, die lange Erfolgsschichte der Blockbuster-Ausstellungen und immersiven Erlebnisse aus dem Odysseum nun im COLONEUM fortzuführen „, sagt Andreas Waschk, CEO der Explorado Group GmbH.

Die Tickets für „Bubble Planet – Das Erlebnismuseum für alle Sinne“ in Köln sind ab sofort über Eventim, Fever und Ticketmaster erhältlich. Zum Vorverkaufsstart am 31. März 2026 gibt es als Osteraktion ein zeitlich begrenztes Early-Bird-Special, das Besuchern bis zum 16. April 20 % Rabatt auf die Tickets gewährt. Der Rabatt gilt für alle Zeitfenstertickets, wird auf den Ticketendpreis zzgl. aller Gebühren angewendet und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Tickets sind ab 19,50 Euro erhältlich (Kinder ab 15,50 Euro). Weitere Informationen unter www.bubble-planet.de

Am 9. Mai 2026 öffnet „Bubble Planet – Das Erlebnismuseum für alle Sinne“ in Köln erstmals seine Türen für Besucher. Die Ausstellung wird bis Anfang November 2026 in Köln gastieren. Dies ist die erste Ausstellung in den Filmstudios, die seit Kurzem mit der Explorado Group als lokalem Veranstalter kooperieren.

Location

COLONEUM Köln

Studio 52, Butzweilerstrasse 255

50829 Köln

Öffnungszeiten für „Bubble Planet“:

Montag geschlossen

Dienstag 11.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch 11.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 10.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 10.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr

Über Explorado Group GmbH:

Die Explorado Group GmbH ist eines der führenden Unternehmen in Europa für den Betrieb von Besucherattraktionen sowie das Management und Touring internationaler Blockbuster- und Erlebnis-Ausstellungen. Als strategischer Premium-Partner in Europa unterstützt das Unternehmen Lizenzgeber, Venues und Produzenten dabei, Ausstellungskonzepte – von mittelgroßen Formaten bis hin zu globalen Blockbustern – erfolgreich zu realisieren und zu betreiben.

Zukunftsweisend für die Realisierung von Großprojekten ist die neue strategische Kooperation mit den MMC Studios. Durch diese Partnerschaft bündelt die Explorado Group ihre jahrzehntelange Expertise im Edutainment-Sektor mit den erstklassigen Produktionskapazitäten der MMC Studios in Köln. Diese Allianz ermöglicht es, innovative Ausstellungsformate auf technischem Film- und TV-Niveau zu produzieren und neue Standards für immersive Besuchererlebnisse in Europa zu setzen.

Die Explorado Group GmbH entwickelt und tourt zudem eigene markengebundene Erlebnis-Formate. Mit fast 30 Jahren Erfahrung und zahlreichen Referenzprojekten bietet die Explorado Group ein breites Angebot an Produkten für Wanderausstellungen und umfangreiche Services rund um Besucherattraktionen. Dazu gehören die Entwicklung und der Betrieb verschiedener Attraktionen, Veranstaltungen und Standorte wie das ODYSSEUM in Köln. Die Explorado Group hat dort bereits erfolgreich verschiedene Blockbuster-Ausstellungen realisiert, darunter „Harry Potter™: The Exhibition“, „Star Wars™ Identities – The Exhibition“, „Ice Age: Dem Mammut auf der Spur“, „Jurassic World: The Exhibition“ als Deutschlandpremieren sowie die Weltpremiere von „Harry Potter: Visions of Magic“ sowie „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“. Die Ausstellungen „Game of Thrones: The Touring Exhibition“ und „Das Schlumpf Abenteuer“ wurden in Oberhausen präsentiert. Zur Unternehmensgruppe gehört außerdem die EDUTAIN AG, die mit Leuchtturm-Projekten wie der DinoXperience in Königswinter und dem EXPLORADOM in Köln unter der Erlebnismarke EXPLORADO innovative Orte schafft, an denen Bildung, Freizeit und Abenteuer Hand in Hand gehen. Weitere Informationen über die Explorado Group unter www.explorado-group.com.Über Semmel Concerts / SC Exhibitions:

Die Semmel Concerts Entertainment GmbH ist einer der führenden Veranstalter in Europa und gehört seit Jahren im offiziellen POLLSTAR Ranking zu den Top 10 Promotern weltweit. Das Unternehmen nimmt zusammen mit der CTS Eventim AG, dem größten Ticketdienstleister Europas, unter dem Dach des Live Entertainment Networks EVENTIM LIVE eine nationale und internationale Spitzenposition ein. Semmel Concerts beschäftigt im gesamten Firmennetzwerk ca. 200 Mitarbeiter in 8 deutschen Niederlassungen und der Show Factory Entertainment GmbH in Wien. Zudem hält man Beteiligungen an der Promoters Group Munich, sowie der Arena Berlin Betriebs GmbH. Semmel Concerts übernahm im März 2024 das Metronom Theater Oberhausen und eröffnete das Haus nach umfassenden Renovierungsarbeiten im November 2024 neu. Im April 2024 gründete man zusammen mit Ralf Kokemüller LIMELIGHT LIVE ENTERTAINMENT, ein neues Unternehmen für den Musical- und Showbereich. Neben dem Unternehmensbereich Semmel Concerts vervollständigen Semmel Exhibitions und Semmel Artists & Events die Firmenstruktur. Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens ist Dieter Semmelmann. Pro Jahr verzeichnet man, mit einem nationalen und internationalen Themenspektrum sowie diversen Eigenproduktionen, über 1.500 Veranstaltungen mit über 5 Millionen Besuchern weltweit.

Über Exhibition Hub:

Exhibition Hub ist Kurator, Produzent und Vertreiber großer Ausstellungen weltweit. Die Firma bietet Edutainment-Erlebnisse für ein breites Publikum und passt ihre Produktionen an jeden Veranstaltungsort an: von Museen, Ausstellungszentren und Galerien bis hin zu Einkaufszentren, alten Kirchen, historischen Stätten und anderen einzigartigen Orten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat Exhibition Hub weltweit über 110 Ausstellungen produziert und mehr als 10 Millionen Besucher erreicht. Heute konzentriert sich Exhibition Hub zunehmend auf immersive Erlebnisse. Digitale Kunstausstellungen sind ein perfektes Beispiel dafür. Sie animieren beispielsweise Meisterwerke von Van Gogh, Gustav Klimt oder Claude Monet und bieten eine spektakuläre 360°-Licht- und Musikshow sowie ein einzigartiges Virtual-Reality-Erlebnis.

Über Explorado Group GmbH:

Die Explorado Group GmbH ist eines der führenden Unternehmen in Europa für den Betrieb von Besucherattraktionen sowie das Management und Touring internationaler Blockbuster- und Erlebnis-Ausstellungen. Als strategischer Premium-Partner in Europa unterstützt das Unternehmen Lizenzgeber, Venues und Produzenten dabei, Ausstellungskonzepte – von mittelgroßen Formaten bis hin zu globalen Blockbustern – erfolgreich zu realisieren und zu betreiben.

Zukunftsweisend für die Realisierung von Großprojekten ist die neue strategische Kooperation mit den MMC Studios. Durch diese Partnerschaft bündelt die Explorado Group ihre jahrzehntelange Expertise im Edutainment-Sektor mit den erstklassigen Produktionskapazitäten der MMC Studios in Köln. Diese Allianz ermöglicht es, innovative Ausstellungsformate auf technischem Film- und TV-Niveau zu produzieren und neue Standards für immersive Besuchererlebnisse in Europa zu setzen.

Die Explorado Group GmbH entwickelt und tourt zudem eigene markengebundene Erlebnis-Formate. Mit fast 30 Jahren Erfahrung und zahlreichen Referenzprojekten bietet die Explorado Group ein breites Angebot an Produkten für Wanderausstellungen und umfangreiche Services rund um Besucherattraktionen. Dazu gehören die Entwicklung und der Betrieb verschiedener Attraktionen, Veranstaltungen und Standorte wie das ODYSSEUM in Köln. Die Explorado Group hat dort bereits erfolgreich verschiedene Blockbuster-Ausstellungen realisiert, darunter „Harry Potter™: The Exhibition“, „Star Wars™ Identities – The Exhibition“, „Ice Age: Dem Mammut auf der Spur“, „Jurassic World: The Exhibition“ als Deutschlandpremieren sowie die Weltpremiere von „Harry Potter: Visions of Magic“ sowie „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“. Die Ausstellungen „Game of Thrones: The Touring Exhibition“ und „Das Schlumpf Abenteuer“ wurden in Oberhausen präsentiert. Zur Unternehmensgruppe gehört außerdem die EDUTAIN AG, die mit Leuchtturm-Projekten wie der DinoXperience in Königswinter und dem EXPLORADOM in Köln unter der Erlebnismarke EXPLORADO innovative Orte schafft, an denen Bildung, Freizeit und Abenteuer Hand in Hand gehen. Weitere Informationen über die Explorado Group unter www.explorado-group.com

Kontakt

Explorado Group GmbH

Nicole Appleby

Elisabeth-Treskow-Platz 1

50678 Köln

0172 212 9809



http://www.explorado-group.com

Bildquelle: Bubble Planet