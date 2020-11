NTSecureGateway jetzt in den USA und weltweit verfügbar

Sichere Gateway-Technologie von NewTec mit FCC-Zertifikat

Pfaffenhofen a. d. Roth, 05. November 2020. NTSecureGateway, NewTecs einbaufertige Lösung zur flexiblen und verschlüsselten Vernetzung im Bereich Industrieautomatisierung, ist ab sofort FCC-zertifiziert. Damit können nun Hersteller weltweit ihre Maschinen sicher und geschützt vor Cyberangriffen vernetzen und mit der Cloud verbinden.

Das NTSecureGateway ermöglicht einen sicheren Datentransfer zwischen Produktionsstandorten und der Cloud. Geräte und Maschinen können über zahlreiche Schnittstellen wie CAN-Bus, BLE, RS485/MODbus, 4-20mA/0-10V oder Ethernet angebunden werden. Die Verbindung mit der Cloud ist über Ethernet oder drahtlos möglich, z. B. per NarrowBand IoT, LoRa oder LTE. Das Gateway ist Teil von NTSecureCloudSolutions – einem Paket von Lösungen und Services für sichere Anwendungen im Cloud-Umfeld.

Die Zertifizierung der Federal Communications Commission (FCC) erfolgte nach unabhängiger Prüfung eines von der FCC akkreditierten Labors. Sie ist für die Einfuhr und den Betrieb sämtlicher Geräte mit Funktechnologien in die Vereinigten Staaten erforderlich und bietet nun Maschinenherstellern und Produktionsunternehmen Rechtssicherheit bei der Ausstattung ihrer Geräte mit dem NTSecureGateway.

NewTec ist ein führender Spezialist für Functional Safety und Embedded Security in den Bereichen Medizintechnik, Industrie sowie Automotive & Transport. Das Unternehmen begleitet seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation, berät sie in Sicherheitsfragen und unterstützt sie bei der Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle und innovativer Produkte.

NewTec bietet umfassende Leistungen und Lösungen für den gesamten Produkt-Lebenszyklus: ganzheitliche Technologieberatung, Know-how-Transfer und Safety- und Security-Konzepte, maßgeschneiderte Hard- und Software-Entwicklung, Cloud-Lösungen, Plattformen und sofort einsatzfertige Lösungen für sichere Produktentwicklungen sowie Unterstützung bei Markteinführung und Zulassung.

Gegründet 1986, verfügt NewTec über mehr als drei Jahrzehnte Projekt-Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter an fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen.

