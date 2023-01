NTT DATA Deutschland als „Top Employer 2023“ zertifiziert, Zahl internationaler Zertifizierungen verdoppelt

– Das IT-Dienstleistungsunternehmen wurde vom Top Employers Institute zum siebten Mal zertifiziert, aufgrund hybrider und flexibler Arbeitsrichtlinien, des Engagements für Vielfalt und Integration sowie der Modelle zur Gewinnung und Bindung von Talenten.

– Neben Deutschland hat das Top Employers Institute NTT DATA in 11 weiteren Ländern zertifiziert und regionale Siegel für Europa, Lateinamerika und Nordamerika vergeben.

München, 18. Januar 2023 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, wurde vom Top Employers Institute in 12 Ländern zertifiziert, wodurch sich die Zahl der Länder, die diese Zertifizierung erhalten haben, verdoppelt hat. Zu Spanien, Brasilien, Chile, Deutschland, Italien und Portugal kommen jetzt Argentinien, Belgien, Mexiko, Peru, Kolumbien und Rumänien hinzu. Die Zertifizierung würdigt herausragende Leistungen im beruflichen Umfeld von Unternehmen sowie gute Praktiken und Strategien im Personalwesen.

Die regionalen Siegel für Europa, Lateinamerika und Nordamerika sind für NTT DATA von grundlegender Bedeutung: Im nächsten Jahr will das Unternehmen das globale Siegel erhalten. Für die Zertifizierung der neu hinzugekommenen Landesniederlassungen setzte das Unternehmen auf die Erfahrung der bereits zertifizierten Länder.

„Die erneute Zertifizierung als Top Employer macht mich stolz. Sie bestätigt unseren Anspruch und unser Engagement, das Wohl unserer Mitarbeitenden und ihre individuellen Bedürfnisse in den Fokus zu stellen“, sagt Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH. „Es liegt für uns auf der Hand, für unsere Mitarbeitenden ein Umfeld zu schaffen, in dem ihre Kompetenz und Kreativität optimale Voraussetzungen vorfinden.“

„Bei NTT DATA glauben wir an die Menschen und ihr Potenzial. Wir arbeiten daran, ein hybrides und flexibles Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Zusammenarbeit fördert. Und in dem Mitarbeitende ihre eigene berufliche Entwicklung verfolgen können, indem sie an innovativen und vielfältigen Projekten teilnehmen und vor allem von hervorragenden Fachleuten mit hoher menschlicher Qualität umgeben sind“, sagt Flora G. Mesa, Global Head of People bei NTT DATA Europe & LATAM.

Zertifizierung als Top Employer

Die Top-Employer-Zertifizierung, die seit über 30 Jahren vergeben wird, zielt darauf ab, die besten Praktiken im Personalwesen von Unternehmen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen. NTT DATA in Deutschland konnte sich bei der People Strategy durch eine klare Ausrichtung und Anpassung an die Business Strategy deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessern und liegt damit, wie auch im Bereich Leadership, über dem Benchmark. Wesentliche Faktoren für das exzellente Abschneiden in diesen Bereichen sind die Coaching-Kultur, regelmäßige 360-Grad-Feedbacks für Führungskräfte sowie die Leadership-Initiative.

Mit dieser Auszeichnung festigt NTT DATA seine Position unter den besten Arbeitgebern, aufgrund der Umsetzung hybrider und flexibler Arbeitsrichtlinien, die den Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht werden, des Engagements für Vielfalt und Integration, der Modelle zur Gewinnung und Bindung von Talenten, der Art und Weise, wie das Unternehmen neue Mitarbeitende unterstützt und einbindet sowie der Ausrichtung der Personalstrategie an der Unternehmensstrategie.

Die Initiativen, die sich auf mehr als 2.500 Mitarbeitende in DACH auswirken, zeugen von einer Unternehmenskultur, die die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der Strategie und Entscheidungsfindung stellt. Sie dienen auch dazu, Talente anzuziehen: Das Unternehmen erwartet 2023 mehr als 500 Mitarbeitende für alle Technologiebereiche einzustellen.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

