Racing Team Marggraf unterstützt 13-jährigen Louis Arnold bei Vorbereitungen auf Kartsaison

13-jähriger Louis Arnold aus Mannheim bereitet sich auf Kartsaison vor. Unterstützung durch Racing Team Marggraf. Vorbereitungen finden in Italien auf der Kartstrecke „7 Laghi Kart“ statt.

Die Saisonvorbereitungen für den 13-jährigen Kartfahrer Louis Arnold aus Mannheim sind in vollem Gange. Ende Januar reist der junge Rennfahrer nach Italien, um sich auf die anstehende Rotax Max Challenge Germany Cup Series vorzubereiten. Louis wird in dieser Saison für das Racing Team Marggraf starten und hat dabei ein ambitioniertes Ziel: Er möchte in seiner Altersklasse ganz nach oben kommen.

Die Vorbereitungen finden auf der Kartstrecke „7 Laghi Kart“ statt, die eine Autostunde von Mailand entfernt liegt. Während der Saison wird Louis auf bekannten Strecken wie Kerpen oder Wackersdorf an den Start gehen. Auf der erstgenannten Strecke waren schon Größen wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel in ihren jungen Jahren unterwegs.

Louis ist Mitglied des Vereins MSC Nussloch e.V. im ADAC und besucht als Schüler das Kurpfalz Gymnasium und Realschule in Mannheim. 2018 war er Bundesendlaufsieger in seiner Altersklasse und ist parallel auch im Rahmen des ADAC SimRacing Cups digital als Junior unterwegs. Sein Einstieg in den Kartsport erfolgte im Jahr 2016, aber er war schon als Kleinkind von Autos und Fahrzeugen fasziniert. In seiner Vita kann er zudem ein Podium beim ADAC Kart Masters Lauf 2019 in Wackersdorf verbuchen, damals noch für das Team Dutt Motorsport um Laurents Hörr.

Louis sucht derzeit noch Sponsoren und Unterstützer, um seine Karriere im Kartsport voranzutreiben. Interessierte Unternehmen und Personen können sich auf seiner Homepage über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit informieren. Mit dem nötigen Rückhalt und Unterstützung will Louis in der kommenden Saison in der Rotax Max Challenge Germany Cup Series eine gute Figur machen und sein Potenzial unter Beweis stellen.

Kontakt

Louis Arnold Racing

Thomas Arnold

Beim Glockacker 11

68239 Mannheim

info@louis-arnold.de

https://www.louis-arnold.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.