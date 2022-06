NTT DATA ist erneut Hauptpartner der BMW International Open 2022 und bringt die NTT DATA Wall auf den Golfplatz

Als Hauptpartner des Turniers nutzt NTT DATA dieses Jahr seine NTT DATA Wall für die Zuschauerinformation bei den BMW International Open

München, 07. Juni 2022 – NTT DATA hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die NTT DATA Wall – seine Medieninstallation für Detailanalysen – zu den BMW International Open 2022 mitbringen wird. NTT DATA setzt als Hauptpartner des deutschen Turniers sein Sponsoring fort. Das Unternehmen bietet Fans Daten, Analysen und modernste Sporttechnologie, so dass sie das Geschehen in Echtzeit verfolgen können, auf dem Platz oder zu Hause.

Das anhaltende Mitwirken von NTT DATA an der Veranstaltung bekräftigt erneut die seit über 30 Jahren bestehende Beziehung zur BMW Group. In einer globalen Zusammenarbeit unterstützt NTT DATA den Automobilriesen bei der durchgängigen digitalen Transformation, der Optimierung von Prozessen und bei Innovationen.

Beide Organisationen stellen Innovation in den Mittelpunkt ihres Handelns. Dies zeigte sich auch bei den BMW International Open 2021: Die Zusammenarbeit mit NTT DATA ließ Fans den Sport auf neue Art erleben und genießen. Diesen Erfolg setzen die Partner auch dieses Jahr fort, um den Fans das bestmögliche Erlebnis dank der Datendarstellung unter anderem durch die NTT DATA Wall zu bieten.

Fans können sich in die digitale Plattform von BMW Golf Sport einloggen und dort auf umfangreiche Analysen von NTT DATA zugreifen, die viele Daten nutzen, um die Geschichte hinter dem Punktestand zu erzählen. Die datenreichen Grafiken erklären, wie die Spieler auf dem Platz und untereinander abschneiden. So lässt sich zum Beispiel ablesen, wer die besten Abschläge des Tages macht, wer die meisten Fairways trifft und welche Spieler die wenigsten Putts pro Loch benötigen. Darüber hinaus verfolgt der intelligente Priorisierungsalgorithmus von NTT DATA die wichtigsten Entwicklungen während des Turniers in Echtzeit. Das heißt, wenn ein wichtiges Ereignis auf dem Platz eintritt, wie zum Beispiel ein Schlagverlust des Führenden oder ein Eagle-Treffer eines Verfolgers, der die Führung übernimmt, wird die Nachricht auf dem interaktiven Service und auf der NTT DATA Wall angezeigt. So können sich die Fans über jedes Highlight auf dem Platz auf dem Laufenden halten, sobald es passiert.

Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH, kommentiert: “Die BMW Group und NTT DATA verbindet eine über 30-jährige Zusammenarbeit, hier in Deutschland aber auch weltweit. Der Erfolg der BMW International Open 2021, unter schwierigen Umständen, ist ein Beweis für die Stärke unserer Partnerschaft. Technologie hat das Potenzial, die Fans näher an den Sport zu bringen und es wird immer deutlicher, dass sie der Schlüssel sein wird, um das Fanerlebnis der Zukunft zu gestalten. Um das Fanerlebnis bei den BMW International Open 2022 gemeinsam zu revolutionieren, setzen wir dieses Jahr vor Ort erstmals die NTT DATA Wall ein. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, den Fans ein noch nie dagewesenes Datenerlebnis zu bieten.”

Jörn Plinke, Leiter des BMW Golfsport Marketings bei der BMW Group, erklärt: “Nach über 30 Jahren Partnerschaft wussten wir, dass die Einbindung von NTT DATA in unsere Golfsport-Events spannende Innovationen für Zuschauer und Fans mit sich bringen würde. Die Veranstaltung letztes Jahr hat uns Recht gegeben. Jetzt freuen wir uns über die Einführung der NTT DATA Wall, die den Besuchern der Veranstaltung ein spannendes Erlebnis bietet, während wir gleichzeitig auch die Zuschauer zu Hause ansprechen. Damit bieten wir gemeinsam mit NTT DATA ein Datenerlebnis, das zu dem Prestige des renommierten Wettkampfs passt.”

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.nttdata.com/ueber-ntt-data/sports-sponsorships/bmw-international-open

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Besuchen Sie uns unter nttdata.com

Über die BMW Group

Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.

Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte.

Firmenkontakt

NTT DATA DACH

Cornelia Spitzer, BA

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München

+43 664 8847 8903

cornelia.spitzer@nttdata.com

https://www.nttdata.com/global/en/

Pressekontakt

Storymaker GmbH

Gabriela Ölschläger

Derendinger Str. 50

72072 Tübingen

07071 938720

info@storymaker.de

http://www.storymaker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.