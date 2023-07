NTT DATA: Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft vollzogen

München, 12. Juli 2023 – NTT DATA hat die Umwandlung zur Europäischen Aktiengesellschaft (SE) abgeschlossen. Im DACH-Raum firmiert das Unternehmen jetzt als NTT DATA Deutschland SE.

Die neue Rechtform unterstreicht die Positionierung von NTT DATA als zukunftsorientierten internationalen Anbieter digitaler Geschäfts- und IT-Dienstleistungen.

„Die Firmierung als Europäische Aktiengesellschaft betont unsere offene und internationale Unternehmenskultur,“ erklärt Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender des Vorstandes NTT DATA Deutschland SE. „Zudem spiegelt die Umwandlung zur SE unsere Wachstumsstrategie wider. Unser Ziel ist es, unsere Marktposition in Europa als der Top-Player im Bereich digitaler Geschäfts- und IT-Lösungen weiter auszubauen,“ so Hansen.

Die bisherige Struktur der Organtrennung von Aufsichtsrat und Vorstand bleibt bestehen. Hauptsitz der NTT DATA Deutschland SE ist weiterhin München.

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio und kombiniert globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Als IT-Dienstleister unterstützt NTT DATA seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation und bündelt Branchenexpertise, Beratung und Implementierung unter einem Dach. Die hohe Branchenexpertise der Industry Lines, unter anderem in den Branchen Automotive, Banking, Insurance, Industry & Services, Public & Health sowie Telecom & Media wird ergänzt durch Service Lines. Sie bündeln industrieübergreifende technologische, fachliche sowie methodische Kompetenzen und sind Inkubator für neue Technologien und Innovationsprozesse. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

